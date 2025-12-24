La doctora Sari Arponen sobre los ultraprocesados y cómo impactan en nuestro cuerpo: "Puede que no nos maten, pero producen alteraciones"

Los españoles cada vez consumen más alimentos ultraprocesados. El consumo de este tipo de productos se ha triplicado en España, pasando del 11% al 32%. Estos productos, claro, desplazan a otros como los alimentos frescos, aumentando el riesgo de múltiples enfermedades crónicas.

Entender qué se come y cómo eso impacta en el cuerpo es fundamental para cuidar la salud. Así lo defiende la doctora finlandesa Sari Arponen, Doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Medicina Interna, profesora universitaria y experta en microbiota, que alerta sobre cómo los ultraprocesados pueden producir alteraciones en la microbiota.

¿Qué es un ultraprocesado?

"Un ultraprocesado sería todo aquello que tiene muchos ingredientes, un envoltorio con muchos colores, ingredientes que muchas veces no tienen nada que ver con cosas que nos comeríamos. Tienen azúcar en formato libre, jarabe de fructosa, jarabe de maíz alto en fructosa, maltodestrina, muchos aditivos, endulzantes, emulsionantes y otro tipo de sustancia", expone Arponen.

Estos alimentos acaban consumiéndose "en contrapartida a comer fruta, verdura, carne, pescado, huevos, lácteos, frutos secos, etc." y tienen "grandes cantidades de azúcares en diferentes formatos, aceites industriales hidrogenados, aceites vegetales de mala calidad y luego una serie de aditivos que no es que nos maten, pero que pueden, por ejemplo, producir alteraciones en la microbiota o alteraciones incluso en nuestra función celular", alerta la doctora.

Alimentos hiperparatables

"Son lo que se llama hiperparatables", alimentos diseñados para ser extremadamente sabrosos y difíciles de dejar de comer, con grasas, sal, azúcares y potenciadores de sabor. "Es muy difícil parar de comerlos porque además tampoco generan una sensación de saciedad, no tienen mucha fibra y no tienen realmente tampoco micronutrientes. Entonces, se come mucha cantidad y además se desplazan alimentos que tienen una densidad nutricional adecuada", añade Arponen.

¿Qué generan estos alimentos? "Alteraciones en la microbiota, inflamación crónica de bajo grado, resistencia a la insulina, neuroinflamación y toda una serie de fenómenos que hace que no tengamos suficiente salud, además de incluso provocar esos problemas de no poder parar de comerlos", concluye la experta.