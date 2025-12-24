El horóscopo de mañana, jueves 25 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 25 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Pasar el día en casa, en un ambiente familiar, resultará muy de su agrado. Por la noche una cena romántica le incitará a soñar despierto. Evite hacer promesas que, pasado el momento, le resultarían difíciles de cumplir.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El día se presenta favorable para las actividades de ocio y para disfrutar de la compañía de familiares. Por la noche, en cambio, el acento estará puesto en la amistad. Retírese pronto a descansar y extreme la prudencia si conduce.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Coopere en su entorno familiar y trate de ayudar en cuanto sea positivo. Relaciones afectivas buenas si se muestra alegre y afectuoso. Su interés en actividades culturales se hará cada vez más fuerte. Muéstrese conservador con su dinero.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el plano familiar no le conviene presionar demasiado para conseguir lo que desea. Su vida amistosa le atraerá hoy más que la sentimental, pero tendrá que nadar y guardar la ropa si quiere evitarse problemas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Si controla mejor sus nervios y no enturbia la alegría familiar disfrutará de un día positivo, en el que vivirá momentos muy felices. Hoy revisará su forma de pensar en lo referente a un asunto profesional y llegará a muy acertadas conclusiones. Por la noche procure marcharse pronto a dormir y descansar lo suficiente..

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Jornada un tanto irregular que requerirá un gran esfuerzo por su parte para conseguir entonarse, pero que le deparará momentos muy gratos si acierta a compaginar amor y amistad. Prevéngase contra los catarros.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No se muestre evasivo con su pareja y trate de complacerla. En su propio beneficio hoy deberá permitir que los demás tomen la iniciativa. Un nuevo plan para ganar dinero parece prometedor. En el amor habrá compensaciones.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Se sentirá a la vez creativo y práctico, pero experimentará ciertas dificultades para armonizar ambas cualidades. Mejor día en el terreno amistoso que en el sentimental, donde su falta de tacto puede provocar un altercado.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy deberá tener muy presente la prudencia para evitar un posible accidente que, aunque sin graves consecuencias, podría dar al traste con sus planes y estropearle un día que, por lo demás, se presenta prometedor.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Hoy rebosará confianza en usted mismo y causará una gran impresión en los demás. Conocerá a una persona con la que llegará a hacer una gran amistad. Horas altas en sus relaciones afectivas y muy especialmente en las sentimentales.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Jornada tranquila y con el acento puesto en actividades en grupo y en la vida familiar. Procure no hacer derroche de energías y no secunde planes que conlleven un esfuerzo adicional, pues lo que realmente necesita es descansar mucho y bien.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Aunque se encuentre en baja forma y tenga que renunciar a otros planes la vida familiar le ofrecerá muchas compensaciones. Hoy tendrá facilidad para hablar y convencer, pero no se empecine demasiado en sus puntos de vista.