¿Cómo celebran la Navidad y los Reyes en otros países?

Como sabemos, la Navidad es la festividad cristiana del nacimiento de Jesús que corresponde al 25 de diciembre y que, junto con la Pascua, es la fiesta más importante, celebrada prácticamente en todo el mundo. La invasión de los pesebres, la figura del caganer, el árbol de Navidad o los Reyes Magos son elementos que no pueden faltar en nuestra cultura.

Diciembre no es un mes indiferente, ya que se esperan fiestas, celebraciones, actividades, mesas llenas para algunos y con dificultades para otros, niños ilusionados por lo que se acerca y también saturación, tristeza y cansancio. Todo cambia, todo se magnifica y el día a día es diferente; son los días de hacer el árbol de Navidad, el tió, de hacer compras, de celebraciones navideñas, es el final de un año, se acercan los Reyes... hasta que todo vuelve a la normalidad a partir de enero.

Las fiestas de Navidad también son unas de las más discutidas, debido a la pugna entre la tradición religiosa y la persistencia pagana. Asimismo, los pesebres, el árbol de Navidad o Papá Noel se interpretan de manera diferente, y no hablemos de los Reyes, sobre los que aún se discute cuántos eran, cuál era su misión y cómo se celebran en diversos países.

La invasión de los pesebres

El invento de montar un pesebre (Belén) para las fiestas de Navidad se debe a San Francisco de Asís. En el siglo XIII, la noche del 24 de diciembre del año 1223, se montó el primer pesebre viviente en el pueblo de Greccio (Italia). Se dice que, al regresar a Italia de un viaje a Tierra Santa, Francisco de Asís quedó muy impresionado de haber visto los lugares donde transcurrió la vida de Jesús, y decidió montar el primer pesebre en el bosque, con hombres, mujeres, animales, paja, una mula, un buey y una imagen del Niño Jesús. A su lado, vecinos representando a María, a José, a los Pastores y a los Reyes Magos. El primer pesebre en España se expuso en la capilla de la iglesia de La Sangre de Palma de Mallorca en el año 1480.

La figura del caganer

El pesebre catalán tiene una figura propia, el caganer, que aparece en el Belén del Pirineo catalán y aragonés a finales del siglo XVII. Un caganer es una imagen del nacimiento que se suele colocar, como tradición en Catalunya, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, normalmente escondido en un rincón, detrás de un árbol, agachado y en postura de estar defecando. Tradicionalmente, el caganer era un campesino vestido con indumentaria tradicional catalana, faja y barretina. Actualmente, algunos figurantes recrean en el caganer a personajes mediáticos y de actualidad, entre los cuales podemos encontrar políticos, actores, músicos o futbolistas. El campesino, sin embargo, no ha dejado de ser la forma más popular. También se cree que el caganer, con su excremento, fertiliza la tierra, simbolizando prosperidad y buena suerte para el año siguiente.

El árbol de Navidad

La costumbre del árbol de Navidad es de origen germánico y desde el norte de Europa se fue extendiendo por el mundo anglosajón. Los primeros árboles de Navidad decorados que se conocen son de Alemania durante el siglo XVI, una tradición relacionada con el protestantismo de Martín Lutero, ya que el árbol de Navidad evitaba las representaciones de figuras sagradas. Se plantaba delante de la cabaña donde se reunía la familia para expulsar los malos espíritus que podían acercarse con el nuevo año. Ahora conviven el árbol de Navidad y los pesebres en todo el país.

Algunas procedencias curiosas de estas fiestas son: el pesebre, de origen italiano; Santa Claus, de origen holandés; la paga extra de Navidad, de origen francés; la costumbre de hacer tarjetas o felicitaciones, alemana; y la celebración de los Reyes, de origen español.

Cuántos eran los Reyes Magos

Estos Magos eran estudiosos de los astros, de las ciencias y de la medicina, y pertenecían a una casta sacerdotal. No eran reyes, sino que se les empezó a representar como tales a partir del siglo VIII. En las pinturas antiguas aparecen desde dos hasta seis reyes, pero con el tiempo se redujeron a tres para que coincidieran con los tres regalos de oro, incienso y mirra que se citan en los Evangelios.

La Iglesia católica celebra la solemnidad de los Reyes Magos de Oriente, llamada epifanía (manifestación), el 6 de enero. En la víspera, el día 5, es tradición que lleguen a los pueblos y ciudades los majestuosos Reyes con sus camellos y adornos, por tierra, mar e incluso nieve en los pueblos de alta montaña de los Pirineos, llevando juguetes, golosinas y otros obsequios a los más pequeños.

Cómo celebran los Reyes en el extranjero

Aunque los separen kilómetros, millones de niños y niñas y sus familias comparten la misma ilusión de celebrar la Navidad. Situémonos, de paso, en cómo celebramos estas fiestas en Catalunya y cómo lo hacen otros países muy alejados del nuestro, como puede ser Brasil.

Catalunya recibe con mucha alegría al tió, un tronco de madera mágico que se acoge con afecto en cada casa. Lo alimentan y lo cubren con una manta, y el día de Navidad, cuando la familia se reúne, se le hace «cagar» regalos mientras se le cantan canciones que varían según la zona. Igualmente, es típico que las familias en Catalunya vayan al teatro para ver Els Pastorets y también comer los suculentos canelones el 26 de diciembre, tal como manda la tradición del día de Sant Esteve.

En el caso de Brasil, en muchas zonas del interior de este inmenso país se lleva a cabo la conocida «Folia do Reis». El día 5 de enero, grupos de personas salen a pie, a caballo o en barco a visitar las casas cantando en verso todas las historias de los viajes que hicieron los Reyes Magos mientras seguían la estrella que los guiaba a Belén. Reparten los regalos en pleno verano, vistiendo ropa ligera y de seda.