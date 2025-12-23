El horóscopo de mañana, miércoles 24 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 24 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Querer hacer demasiadas cosas en un solo día puede resultar poco divertido y agotador. Reserve sus energías para la noche, que resultará estupenda si no llega a ella agotado. Procure también ser más práctico y no malgastar el dinero.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Compruebe que se ha acordado de todos y tenga algún detalle adicional previsto porque es posible que se una a ustedes alguien con quien no contaba. La reunión familiar resultará muy gratificante y divertida. Verá que tiene muchas cosas en común con un pariente lejano.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Ser demasiado complaciente con un familiar acaso no sea el mejor modo de demostrarle cariño. Sus inquietudes intelectuales pueden conducirle a explorar nuevos horizontes. La velada resultará entrañable y divertida.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su irascibilidad puede crear un problema en una reunión familiar. Trate de dominarse y tenga mucho cuidado para no herir susceptibilidades en un día tan especial como hoy. Si logra controlarse tendrá motivos suficientes para sentirse feliz.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Procure fijarse en cuanto haga, ya que las distracciones podrían llevarle de cabeza. Sea ordenado y ponga a buen recaudo las cosas de valor. Soñar despierto no parece que sea aconsejable. Intégrese en la vida familiar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La casualidad le permitirá reanudar una vieja amistad. Su propósito de vivir el momento presente puede ser positivo si no se olvida de sus obligaciones. Noche llena de romántica intimidad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Olvídese de sus obligaciones y centre su atención en los preparativos navideños. Tomar unas copas con otras parejas amigas resultará estupendo si controla lo que bebe. Por la noche los niños le colmarán de alegría.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Estará lleno de buenos propósitos y deseoso de hacer cambios en su vida, pero si no ejercita su fuerza de voluntad se quedarán solo en eso. La noche le brindará buena compañía y muy gratos momentos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su ecuanimidad brillará por su ausencia. Si no frena su tendencia a desorbitar el más mínimo detalle, aunque sea en sentido positivo, puede estropear el clima festivo que reinará en su hogar. Colabore con los demás y no sea tan quisquilloso.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su deseo de ayudar a un amigo puede llevarle a dar consejos que acaso no sean bien recibidos. Procure, pues, mantenerse al margen, a menos que soliciten su opinión. Cooperar en los preparativos de la cena le ayudará a sentirse más feliz.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una oferta ventajosa, de algo que realmente desea. le sumirá en un mar de dudas. Analice fríamente si puede permitírselo, aunque tenga que ahorrar en otras cosas. No permita que se critique a una persona que aprecia sinceramente.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una reunión con amigos resultará muy provechosa. Sea directo en sus opiniones y no ande con evasivas que podrían inducir a error. Acaso sufra una indisposición pasajera, pero se recuperará enseguida y podrá participar de la alegría familiar.