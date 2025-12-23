Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amil López, nutricionista, propone 4 ejercicios de bajo impacto para moverse sin dolor a partir de los 40: "La clave no es entrenar más fuerte…"

Uno de los entrenamientos que destaca la especialista es caminar "entre 20 y 30 minutos diarios" a un ritmo que permita mantener una conversación

La Generalitat pone a prueba herramientas de IA en el CAR de Sant Cugat para controlar la nutrición de los deportistas

Álvaro Torres, nutricionista: "Come una pieza de fruta antes de empezar con la comida"

Imagen relacionada con el deporte y la nutrición

Imagen relacionada con el deporte y la nutrición / GoodFon.com

Mariona Carol Roc

Rigidez al levantarse, molestias articulares, sensación de pesadez y cansancio constante... para muchas personas, hacer ejercicio deja de ser una fuente de bienestar y se convierte en una obligación dolorosa.

Según explica la nutricionista Amil López en uno de sus vídeos de Instagram @dietacoherente, “a partir de los 40 es normal sentir dolor, rigidez o molestias musculares o articulares", aunque asegura que el error está en pensar que la solución es entrenar más fuerte.

La clave insiste, no está en la intensidad, sino en moverse mejor.

Moverse sin dolor

Lejos de rutinas agresivas o entrenamientos de alto impacto, la nutricionista propone una estrategia sencilla: activar el cuerpo con ejercicios suaves que respeten las articulaciones, pero que sigan siendo eficaces.

Los 4 ejercicios de bajo impacto que recomienda

Caminar de forma activa

Caminar de forma activa

Caminar entre 20 y 30 minutos diarios, a un ritmo que permita mantener una conversación.

Para quienes puedan, se pueden añadir pequeños 'sprints' de 20-30 segundos, seguidos de 2-3 minutos de ritmo normal.

“Estarás mejorando tu circulación y tu salud ósea sin apenas impacto”, explica.

Yoga o pilates suave

Yoga o pilates suave

Especialmente por la mañana o antes de dormir, hacer yoga o pilates ayuda, aunque sean posturas sencillas, como el perro boca abajo, ayudan a ganar flexibilidad y rango de movimiento sin forzar el cuerpo.

Natación o bicicleta estática

Natación o bicicleta estática

Nadar o montar en bici -también bici estática- son dos opciones que cuidan las articulaciones y permiten quemar calorías desde el primer día.

“Además, mejora la postura corporal y reduce la inflamación”, señala la nutricionista.

Fuerza-potencia: la gran olvidada

Fuerza-potencia: la gran olvidada

Lejos de levantar grandes pesos, se trata de activar la masa muscular para estimular el metabolismo.

La fuerza es clave para perder grasa, sobre todo la localizada en el perímetro abdominal, asegura.

Resultados sin agotamiento

Según la creadora de contenido, estos movimientos ayudan a recuperar energía, ligereza y constancia en pocos días, sin terminar exhausto ni abandonar a la semana.

“La clave no es entrenar más fuerte, sino moverte mejor”, resume.

Y después, ¿qué?

Amil López anima a quienes quieran ir un paso más allá a informarse sobre planes personalizados para activar el metabolismo sin dolor ni agotamiento.

Una cosa está clara: el entrenamiento después de los 40 ya no se entiende igual.

Y este nuevo enfoque, suave pero efectivo, podría marcar la diferencia para muchos.

