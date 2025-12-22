La pasarela 080 Barcelona Fashion se celebrará en el Port Vell

La próxima edición de 080 Barcelona Fashion tendrá lugar del 14 al 17 de abril de 2026 y se ubicará en espacios del Port Vell y Marina Vela. Los planes de cambio de ubicación para la pasarela barcelonesa se conocían desde octubre, cuando la plataforma de moda organizada por la Generalitat de Catalunya a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) del Departament d’Empresa i Treball anunció que ponía fin a un idilio con el recinto modernista de Sant Pau que ha durado más de una década, desde 2014 (con algunos hiatos como la edición de 2016, que se celebró en el Instituto Nacional de Educación Física, en Montjuïc). "Será un nuevo escenario icónico y representativo de la ciudad de Barcelona y de Catalunya", anunció entonces Moisés Rodríguez, director de la CCAM.

El Port Vell y la Marina Vela acogerán los próximos desfiles y actividades paralelas de la 080, que en su última edición acogió a 11.000 participantes entre profesionales y ciudadanos. Este paso adelante de la 080 Barcelona Fashion es posible gracias al acuerdo entre el Gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para "impulsar la moda catalana en el mundo", ha destacado el Icub en una nota donde explica que el cambio de escenario "da el pistoletazo de salida a una nueva etapa del evento, que refuerza el vínculo entre la moda y la ciudad, con el mar como eje de conexión global".

"El nuevo escenario, con el mar como extensión, contribuye a reforzar la 080 Barcelona Fashion y hacerla más abierta a la ciudad", apuntan. No es la primera vez que el puerto de Barcelona sirve de escaparate para un desfile de moda (Guillermina Baeza presentó allí sus propuestas de baño de la temporada 2018, por ejemplo), pero sí la primera vez que toda la actividad de la 080 se trasladará en bloque a esta zona de la ciudad.

Empieza a notarse la suma de esfuerzos entre administraciones. El pasado mes de abril, el consistorio liderado por Jaume Collboni anunciaba su entrada en la 080. Tal y como recuerda la nota, "el nuevo ciclo de la 080 Barcelona Fashion está alineado con el Plan de Moda 2025-2030 impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y se enmarca en el plan de Competitividad, Crecimiento e Innovación de la dirección general de Comercio y el Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda (2024-2028), con la voluntad de posicionar a Barcelona como capital de la moda".