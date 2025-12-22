Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Consultar décimoDónde ha caído el GordoNúmeros premiadosReintegros LoteríaEl GordoSegundo premioPremios Sorteo Navidad 2025PedreaDirecto Elecciones Extremadura
instagramlinkedin

Coches eléctricos

¿Puedo instalar un punto de recarga en el garaje sin permiso de la comunidad?

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro en su artículo 17.5

Estos son los nuevos puntos de recarga para el coche eléctrico en Catalunya

Nuevos puntos de recarga para coche eléctrico en Barcelona y área metropolitana: lugares y funcionamiento

Coches eléctricos en puntos de recarga

Coches eléctricos en puntos de recarga / Caroline Brehman

Luis Alloza

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El auge del vehículo eléctrico ha multiplicado las estaciones de carga a pie de calle y también los puntos de recarga privados en garajes particulares. Esta situación ha dado lugar a nuevos dilemas en las comunidades de propietarios: ¿puede un vecino instalar un cargador en su plaza de garaje sin autorización de la comunidad? Y, sobre todo, ¿qué dice la ley?

Recientemente, el Tribunal Supremo ha dado la razón a un propietario que instaló un cargador en su plaza de aparcamiento en una comunidad de vecinos sin solicitar autorización previa.

En su sentencia, el alto tribunal señala que no es necesario el consentimiento de la junta de propietarios cuando la instalación se realiza en una zona de uso privativo. El único requisito es la comunicación previa a la comunidad.

¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal?

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH), en su artículo 17.5, también lo deja claro: la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que se ubique en una plaza individual de garaje, solo requiere informar previamente a la comunidad.

Además, la norma establece que el coste de la instalación y el consumo de electricidad asociado deben ser asumidos íntegramente por la persona o personas interesadas.

Trámites y límites para la comunidad

Tanto la LPH como la doctrina del Tribunal Supremo simplifican los trámites para colocar sistemas de recarga en garajes comunitarios. El interesado debe comunicarlo con antelación a la comunidad de vecinos y aportar un informe técnico y la documentación relativa a la instalación y a la normativa aplicable.

En estos casos, la comunidad no puede exigir la retirada del punto de recarga, siempre que se hayan cumplido los requisitos legales y técnicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Óscar Puente: 'Estoy valorando seriamente la posibilidad de comprar trenes en China; no es ningún juego
  2. No se puede trasladar al ciudadano que tendrá tren de alta velocidad hasta el último rincón, autovía, se liberarán los peajes, tendrá los mejores trenes y que además se van a bajar los impuestos
  3. Fernando Alonso vuelve con un deportivo de Ferrari por las calles de Mónaco
  4. Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
  5. Elecciones en Extremadura, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral
  6. Óscar Puente: 'Si queremos que Rodalies sea puntual, fiable y eficaz, hace falta más que traspasar la gestión
  7. Muere Patricia López, combativa periodista de investigación que colaboró en 'Al rojo vivo' y 'Todo es mentira' y destapó las cloacas del Estado y al pequeño Nicolás
  8. Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior

Libertad con medidas cautelares para una chica detenida por apuñalar a su exnovio en Lleida

Libertad con medidas cautelares para una chica detenida por apuñalar a su exnovio en Lleida

La Guardia Civil avisa sobre el uso de las balizas V-16: "Es aconsejable llevar también los triángulos ante la falta de visibilidad de la luz en algunas ocasiones"

La Guardia Civil avisa sobre el uso de las balizas V-16: "Es aconsejable llevar también los triángulos ante la falta de visibilidad de la luz en algunas ocasiones"

Muere a los 74 años el músico británico Chris Rea, autor de 'On the beach' y abanderado del 'soft rock'

Muere a los 74 años el músico británico Chris Rea, autor de 'On the beach' y abanderado del 'soft rock'

Miguel Ángel Gallardo dimite tras el batacazo del PSOE en Extremadura

Miguel Ángel Gallardo dimite tras el batacazo del PSOE en Extremadura

Lamine Yamal se hace youtuber: debuta enseñando el piso en que vivía antes de mudarse a la casa que le compró a Piqué

Lamine Yamal se hace youtuber: debuta enseñando el piso en que vivía antes de mudarse a la casa que le compró a Piqué

¿Disney + por solo 6,99€ al mes? Sí, es real y te contamos cómo aprovecharlo

¿Disney + por solo 6,99€ al mes? Sí, es real y te contamos cómo aprovecharlo

CREA, el grupo señalado por los abusos del catedrático Flecha en la UB: de la élite académica al ostracismo

CREA, el grupo señalado por los abusos del catedrático Flecha en la UB: de la élite académica al ostracismo

La banda de música de Teulada (Alicante) celebra un cuarto premio con un concierto

La banda de música de Teulada (Alicante) celebra un cuarto premio con un concierto