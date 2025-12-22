El horóscopo de mañana, martes 23 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 23 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Habrá alguna sorpresa en su trabajo, de la que saldrá reforzado en su posición. Es muy posible que tenga que presenciar una discusión desagradable de dos amigos suyos. Procure apaciguarlos. En el ámbito familiar reinará la armonía.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Huya de improvisaciones en su actuación profesional y planifique y medite bien sus pasos, si quiere evitarse disgustos. Si va de compras sea muy selectivo. En el plano familiar habrá alegría debida a la llegada por sorpresa de un pariente ausente.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Las operaciones de compraventa se verán favorecidas y si sabe usar su claridad de juicio conseguirá sobrepasar en mucho los beneficios previstos. Buenas relaciones amistosas. Un familiar conseguirá exasperarle con sus exigencias, pero no acceda a más de lo que crea razonable.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No se duerma en los laureles y trate de llevar la iniciativa. Si logra anticiparse a los demás se sorprenderá de sus logros. Los temas familiares requerirán hoy una atención especial, pero conseguirá que se tenga muy en cuenta su opinión.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Procure no comentar sus proyectos profesionales, pues alguien podría aprovecharse de sus ideas. En el plano afectivo deje aflorar sus sentimientos y se verá correspondido. La velada se anuncia tranquila y familiar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Lentitud y demoras serán hoy las notas dominantes en su jornada laboral. Tómese las cosas con calma y acéptelas tal como son. Un proyecto de viaje también deberá aplazarse. Buen clima afectivo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En el terreno profesional habrá incógnitas difíciles de despejar. Las actividades creativas le proporcionarán los mejores momentos del día. Buenas perspectivas en sus relaciones amistosas y vida familiar sosegada y gratificante.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En el plano profesional le será difícil encontrar la cooperación que necesita. En el familiar las rebeldías estarán a la orden del día. Trate de ser más asequible en su trato con los demás si quiere que cambien de actitud.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las reuniones de trabajo absorberán gran parte de su tiempo, pero llevará la voz cantante y resultarán muy positivas. No rehuya sus obligaciones sociales, pues el día es muy favorable para ellas. Su vida sentimental se afianzará.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su energía y claridad de juicio harán de este un día en el que conseguirá grandes metas. En su vida social su personalidad no pasará desapercibida. Acaso surja algo en el plano afectivo que pondrá una nota negativa.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Se prevén cambios a corto plazo relacionados con su actividad profesional. Habrá rumores contradictorios, que acaso le desconcierten, a los que no deberá prestar atención. En su vida sentimental no deje que se imponga la rutina y muestre más entusiasmo.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tendrá un ligero disgusto en su trabajo, que se resolverá sin consecuencias. Su tendencia a las exageraciones podría crearle alguna complicación. Clima familiar enrarecido, que deberá esforzarse en normalizar.