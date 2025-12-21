El horóscopo de mañana, lunes 22 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 22 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Tendrá que multiplicarse para conseguir llevar a cabo su cometido, pero un alto grado de actividad es lo que más conviene a su estado de ánimo. Relaciones amistosas y familiares dentro de la normalidad. Por la noche el amor le mostrará su mejor semblante.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La jornada laboral le deparará una de cal y otra de arena, pero el balance será muy positivo. Acaso surja una situación delicada con un amigo, en la que deberá mostrarse firme y de la que es posible que salga un tanto alicaído. La familia le brindará los mejores momentos del día.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Profesionalmente hoy será aconsejable que piense más en lo que le conviene que en sus preferencias. Habrá buenos momentos con amigos. En el plano familiar la nota más destacada será la buena voluntad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el plano económico hoy será un día de suerte para usted, pues recibirá un incentivo en el trabajo muy superior al esperado. En el plano amistoso puede haber discrepancias, que no pasarán a mayores si no se empeña en que los demás estén de acuerdo con usted. También en el plano familiar puede surgir alguna pequeña contrariedad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su empuje le llevará a acometer nuevas empresas con muy prometedores auspicios. Acaso deba enfrentarse a una nueva responsabilidad familiar. Alguien le hará un regalo que cambiará en cierto modo su forma de pensar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su indecisión para decantarse por una opción profesional puede ser un serio handicap para usted. No pretenda adelantarse a los acontecimientos, ya que obtener una respuesta a priori es imposible. Buen clima afectivo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Buen clima laboral, que favorecerá el trabajo en equipo. Acaso tenga un tropiezo con un amigo, pero aún así no deberá permitir que le lleve a su terreno. En el plano familiar hoy recibirá excelentes noticias.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Aunque su marcha profesional es ascendente se mostrará demasiado exigente con usted mismo y con cuantos le rodean. Trate de frenar esa tendencia, que podría deteriorar la armonía. Relaciones afectivas gratas a menos que se empeñe en lo contrario.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su creatividad, unida a su intuición, favorecerán su trayectoria profesional. En los juegos de azar no confíe en la suerte y sea prudente en sus apuestas. La velada se anuncia diferente y con tintes románticos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su seguridad y fuerza de voluntad le ayudarán a conseguir lo que desea en el terreno laboral. Rechace cualquier ganga que le ofrezcan. La velada se anuncia con los mejores auspicios. Aprovéchela cuanto pueda olvidándose de preocupaciones y viviendo el momento presente.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Posibilidad de que se le abra una nueva perspectiva en el campo profesional. No decida a la ligera y sopese bien todos los datos de que disponga. Tampoco se deje influenciar por nadie y obre de completo acuerdo con su criterio. En el plano sentimental reinará la armonía, aunque puede haber diferentes opiniones.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La nota más destacada en el plano profesional será la minuciosidad, que deberá estar patente en todo cuanto lleve a cabo. Descubrirá las razones por las que un amigo se ha distanciado de usted. En el seno familiar habrá fricciones, aunque sin demasiada importancia.