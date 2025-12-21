Habla la protagonista de la 'kiss cam' de Coldplay: "Es el precio que elegí pagar"

Kristin Cabot, la mujer que fue pillada abrazada a su amante en el concierto de Coldplay, el pasado 16 de julio en la ciudad de Boston (Massachusetts, Estados Unidos), ha contado su versión de los hechos en una entrevista para 'The New York Times'.

Una situación similar

Cabot cuenta que llegó a la empresa Astronomer en noviembre de 2024 tras una entrevista con el director ejecutivo, Andy Byron. Con el paso del tiempo, Cabot pasó a ser la directora de recursos humanos y la relación laboral con Byron se fue estrechando cada vez más.

Reconoce que hablaban a diario y descubrieron que ambos estaban atravesando una situación sentimental parecida, ya que los dos se estaban separando de sus respectivas parejas.

“Esto reforzó en cierto modo la conexión y empecé a ‘sentir cosas’”, confiesa. Su amistad llegó hasta el punto de que Cabot invitó a su jefe a asistir al concierto de la banda británica Coldplay junto a unos amigos.

La noche del concierto

“Tomé una mala decisión y me tomé un par de High Noons [bebida con vodka], bailé y actué de forma inapropiada con mi jefe”, comienza diciendo Cabot, relatando la noche del concierto.

La directora de recursos humanos de Astronomer cuenta que, mientras se dirigía con sus amigos y con Byron al estadio Gillette de Foxborough, donde se celebraba el concierto, recibió un mensaje de su marido Andrew, donde le comentaba que también iba a asistir al concierto.

“No me importó, ya que Andy y yo no éramos pareja”, relata Cabot.

El concierto fue avanzando hasta que, durante la canción ‘Viva la vida’, Cabot se vio junto a Byron en una de las ‘kiss cams’ que enfocaban a diferentes parejas entre el público.

“Nunca podré explicarlo de forma articulada o elocuente; lo que antes era alegría, se convirtió en terror”, comenta Cabot meses después.

Sin trabajo

Cabot y Byron se desplazaron hasta un apartamento que la directora de recursos humanos tiene en Boston y meditaron qué decisión debían tomar.

Mientras redactaban un correo electrónico para enviar a la empresa, el vídeo de la ‘kiss cam’ ya era viral en redes sociales y sus nombres y apellidos ya habían salido a la luz.

Este suceso les costó a ambos el puesto de trabajo y Cabot admite que, a día de hoy, no ha conseguido un nuevo puesto de trabajo.

Un acoso constante

Cabot no solo tuvo que lidiar con todo el revuelo en redes sociales, sino que además tuvo que soportar que se filtraran sus datos personales.

Al hacerse público su número de teléfono, Cabot cuenta que llegó a recibir entre 500 y 600 llamadas diarias. También comenta que la situación llegó al extremo de ser amenazada de muerte.

“Ese es el precio que elegí pagar. Quiero que mis hijos sepan que se pueden cometer errores y que se puede tocar fondo, pero tampoco te tienen que amenazar de muerte por esos errores”, reflexiona Cabot.

Un tiempo después, Cabot oficializó el divorcio con su marido Andrew y ella y su antiguo jefe Andy Byron decidieron tener el mínimo contacto posible para poder superar el incidente lo antes posible.