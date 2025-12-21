Barby Pinello, creadora de contenido: "Todas las noches, a las once y media, vuelvo haciendo autostop porque ya no pasa el autobús"

Cuando termina la temporada alta, Ibiza muestra una cara muy distinta a la que suele vender en épocas más cálidas. Calles vacías, locales cerrados y un ritmo de vida mucho más lento marcan el invierno en la isla. Así lo explica Barby Pinello, que vive en Playa d'en Bossa, una de las zonas más turísticas durante el verano, en una publicación en sus redes sociales.

“Esto es Ibiza en invierno, d'en Bossa está todo cerrado”, resume. Pero más allá del cierre de negocios, uno de los principales problemas del día a día es la movilidad. El transporte público reduce frecuencias y horarios, complicando especialmente a quienes trabajan.

“El bus a la mañana pasa cada media hora y a la tarde pasa cada una hora. Muchas veces me voy al trabajo haciendo dedo y todas las noches, a las once y media, también vuelvo así porque ya no pasa”, explica. Una situación que obliga a recurrir al autostop como única alternativa para poder cumplir con los horarios laborales.

Aun así, el invierno también tiene su lado positivo, según explica la joven. Con la caída del turismo, los precios del alojamiento bajan considerablemente. “Yo estoy alquilando a 350 euros al mes, a media manzana del mar, aquí en el caminito hippie”, cuenta. Una oportunidad impensable durante los meses de verano y de dudosa viabilidad en invierno. Por eso, según dicen en comentarios de la propia publicación, cada vez más personas eligen llegar a la isla fuera de temporada: “Mucha gente viene en invierno para prepararse: hacer contactos, encontrar alojamiento y buenos trabajos para recibir bien acomodados la temporada alta, que empieza en abril o mayo”.

Lejos de la imagen de fiesta permanente, el invierno en Ibiza combina tranquilidad, precios más accesibles y, al mismo tiempo, carencias estructurales como la falta de transporte público. Una realidad poco visible, pero cotidiana para quienes deciden vivir la isla cuando se apagan los focos del verano.