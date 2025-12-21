Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Lluvia CatalunyaDesalojados BadalonaPeste porcinaSoledad NavidadPedro SánchezFríoBarcelonaLibrería BarcelonaPantojaVíctor ManuelComprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Movilidad limitada

Barby Pinello, creadora de contenido: "Todas las noches, a las once y media, vuelvo haciendo autostop porque ya no pasa el autobús"

El transporte público en Ibiza reduce líneas y horarios en invierno, lo que dificulta la movilidad de los trabajadores

Barby Pinello, creadora de contenido: "Estoy alquilando una habitación por 350 euros al mes y a media manzana del mar"

Este es el lugar de España más masificado turísticamente y estas son las dramáticas consecuencias

Captura del vídeo publicado en redes por Barby Pinello.

Captura del vídeo publicado en redes por Barby Pinello. / Instagram

Nuria García Macias

Ibiza
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cuando termina la temporada alta, Ibiza muestra una cara muy distinta a la que suele vender en épocas más cálidas. Calles vacías, locales cerrados y un ritmo de vida mucho más lento marcan el invierno en la isla. Así lo explica Barby Pinello, que vive en Playa d'en Bossa, una de las zonas más turísticas durante el verano, en una publicación en sus redes sociales.

“Esto es Ibiza en invierno, d'en Bossa está todo cerrado”, resume. Pero más allá del cierre de negocios, uno de los principales problemas del día a día es la movilidad. El transporte público reduce frecuencias y horarios, complicando especialmente a quienes trabajan.

“El bus a la mañana pasa cada media hora y a la tarde pasa cada una hora. Muchas veces me voy al trabajo haciendo dedo y todas las noches, a las once y media, también vuelvo así porque ya no pasa”, explica. Una situación que obliga a recurrir al autostop como única alternativa para poder cumplir con los horarios laborales.

Aun así, el invierno también tiene su lado positivo, según explica la joven. Con la caída del turismo, los precios del alojamiento bajan considerablemente. “Yo estoy alquilando a 350 euros al mes, a media manzana del mar, aquí en el caminito hippie”, cuenta. Una oportunidad impensable durante los meses de verano y de dudosa viabilidad en invierno. Por eso, según dicen en comentarios de la propia publicación, cada vez más personas eligen llegar a la isla fuera de temporada: “Mucha gente viene en invierno para prepararse: hacer contactos, encontrar alojamiento y buenos trabajos para recibir bien acomodados la temporada alta, que empieza en abril o mayo”.

Lejos de la imagen de fiesta permanente, el invierno en Ibiza combina tranquilidad, precios más accesibles y, al mismo tiempo, carencias estructurales como la falta de transporte público. Una realidad poco visible, pero cotidiana para quienes deciden vivir la isla cuando se apagan los focos del verano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
  2. Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y los avisos en Catalunya
  3. Un nuevo caso de jabalí con peste porcina hallado en Sant Cugat obliga a ampliar las restricciones a cuatro municipios más
  4. Stefan Mandel ganó 14 veces la lotería gracias a las matemáticas: 'Usadas correctamente garantizan una fortuna
  5. Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
  6. De Verónica Echegui a Robe Iniesta, Robert Redford y Diane Keaton... Cerca de 60 actores, directores, músicos, diseñadores y escritores nos han dejado este 2025
  7. Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
  8. Fernando Alonso vuelve con un deportivo de Ferrari por las calles de Mónaco

El mapa de los españoles más protestones: los José y las María arrasan en quejas

El mapa de los españoles más protestones: los José y las María arrasan en quejas

Un influencer acumula seis denuncias de la Guardia Civil por violar espacios protegidos de Gredos para sus rodajes

Un influencer acumula seis denuncias de la Guardia Civil por violar espacios protegidos de Gredos para sus rodajes

Rafael Jiménez Hoyos, el consejero delegado de Level que pilota sus propios aviones

Rafael Jiménez Hoyos, el consejero delegado de Level que pilota sus propios aviones

El pueblo de Catalunya con un pesebre viviente de más de 200 personas: día, horario y entradas

El pueblo de Catalunya con un pesebre viviente de más de 200 personas: día, horario y entradas

Empiezan las obras del vestíbulo que unirá el Metro de Glòries de Barcelona con el interior del DHub

Empiezan las obras del vestíbulo que unirá el Metro de Glòries de Barcelona con el interior del DHub

Aliança Catalana ante el reto de asentarse

Aliança Catalana ante el reto de asentarse

Invierno 2025-2026: cuándo empieza, cuánto dura y por qué el 21 de diciembre es el día más corto del año

Invierno 2025-2026: cuándo empieza, cuánto dura y por qué el 21 de diciembre es el día más corto del año

Pere Navarro, director de la DGT, insiste sobre las balizas V16: "No va a haber prórroga"

Pere Navarro, director de la DGT, insiste sobre las balizas V16: "No va a haber prórroga"