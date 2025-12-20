Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El horóscopo de mañana, domingo 21 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Conoce la suerte de tu horóscopo a lo largo del día de hoy a través de los signos del zodíaco: todo sobre el amor, dinero, trabajo y salud, según la astrología

Consulta el horóscopo diario de tu signo de ayer, hoy y mañana

Imagenes para horoscopo

Imagenes para horoscopo / Pexels / Bianca Gasparoto

Cornel Steven

Cornel Steven

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 21 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Se prevén importantes avances profesionales. No haga caso de comentarios mal intencionados, acaso provocados por la envidia, y no se aparte de sus objetivos. Buenas relaciones amistosas y felicidad en su vida familiar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Desconfíe de proposiciones de inversión demasiado ventajosas y vaya al fondo de la cuestión. Procure ser cuidadoso con sus efectos personales, pues hay riesgo de robo o pérdida. En el campo familiar habrá buena comunicación, entendimiento y alegría.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Dispondrá de una claridad de juicio excelente, lo que le ayudará a decantarse por la opción más conveniente en el plato profesional. En el familiar soplan vientos de reconciliación. Al terminar el día su estado de ánimo será excelente.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Encontrará la perfecta solución a un problema profesional pendiente, lo que mejorará considerablemente su estado de ánimo. Un viaje de negocios le permitirá ampliar sus perspectivas. Su alegría y buen humor serán compartidos por las personas que le rodean.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Saber leer entre líneas le permitirá conseguir información que le será muy útil en su profesión. Vida social acaso demasiado intensa, por lo que le convendría dosificarla si no quiere descuidar sus obligaciones familiares. En el amor habrá correspondencia.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En el plano profesional deberá mostrarse más cauto si no quiere que alguien se apunte algún buen tanto que solo le corresponde a usted. En el plano amistoso también deberá sopesar bien a quien le hace confidencias. En los terrenos familiar y sentimental reinará la armonía.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Sus cualidades de líder estarán en un buen momento. Si las aprovecha para progresar en su trabajo el éxito estará a la vuelta de la esquina. Su personalidad serán factor importante en sus relaciones sentimentales.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No peque de confiado y asegúrese antes de seguir adelante en un asunto profesional. La nota más destacada del día recaerá hoy en los temas económicos. Se vislumbra un considerable aumento de ingresos a muy corto plazo. Tranquilidad en el plano familiar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su intuición e iniciativa formarán una combinación perfecta, que le ayudarán a progresar en su trabajo. Exponga sin miedo sus pretensiones y se asombrará de lo fácil que puede resultar conseguir lo que desea. Buen día también para hacer compras.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El acento del día estará puesto en su vida familiar. Probablemente deberá tomar una importante decisión. Extreme su tacto y piense bien cuanto diga. Ecuanimidad y una buena dosis de comprensión pueden ser sus mejores aliados.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No es buen momento para iniciar cambios relacionados con su profesión. Espere a que las aguas vuelvan a su cauce y podrá realizarlos sin problemas. Se sentirá más integrado con las personas cercanas a usted. Su vida sentimental se anuncia inmejorable.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Sus avances profesionales le harán enfrascarse por completo en su trabajo. Las relaciones con sus amigos serán muy gratificantes y se desenvolverán en un clima de perfecto entendimiento. Su vida sentimental, sin embargo, tendrá altibajos.

