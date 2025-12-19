Los pijamas ya han pasado de moda, ahora el regalo es este cofre antiarrugas con sello español

Cada vez menos personas eligen los tradicionales regalos de navidad. Los pijamas, los jerseys y las bufandas han pasado de moda; ahora lo que se lleva son los regalos que sirve para dedicarse tiempo a uno mismo y escapar del estrés diario que sufrimos todos de una manera u otra. Por suerte, dentro de las opciones que existen en el mercado hay algunas que destacan por la calidad y presentación que ofrecen sus productos. Es el caso particular de Sibari Republic, una firma española que ha destacado frente a otras por la efectividad singular que ofrecen sus productos.

La firma se ha hecho conocida en toda la península gracias a un producto llamado Serum Origin. Se trata de un untraconcentrado que es capaz de reducir el 8% de las arrugas en solo 24 horas y que en 28 días consigue eliminar el 58% de ellas. Ahora además y solo hasta el día de reyes, este producto se podrá encontrar junto con su mejor acompañante, la crema Calmante Calming Cream (ambos en tamaño viaje) por tan solo 60€, por lo que es una oportunidad única para poder comprar y testar en este producto tan exclusivo que ha generado colas en diferentes localidades de España en nuestra propia piel.

Este cofre está triunfando en la web de la firma. ¿La razón? Dos de los productos favoritos de la firma juntos en una edición especial que es ideal para regalar. “creamos este pack especial por petición de los clientes. Ambos productos se compran muchísimo juntos por que uno potencia al otro y hace que los resultados se vean mucho más temprano. Además ambos tienen unas texturas muy ligeras por lo que son ideales tanto para las pieles más secas como para aquellas como las masculinas que tiene una tendencia más grasa”, explicaba responsable de la firma.

Colas en la tienda Sibari Republic / Cedida

Además del increíble precio que tiene este cofre de lujo (60€ hasta el día de Reyes), lo que realmente sorprende a los clientes de Sibari Republic es que todos los productos vienen con estudios de eficacia realizados por dermatólogos independientes a la marca que garantizan con resultados y gráficas como estos actúan en la piel: “A diferencia de otras firmas del mercado, nosotros testamos todos nuestros productos por laboratorios externos. De esta manera, y gracias a diferentes mediciones podemos qué efectos tienen estos productos en los voluntarios. Nuestros clientes cuentan con la garantía de que todo lo que prometemos, se cumple. Por ejemplo, está testado que el Serum Origin es capaz de reducir más de la mitad de las arrugas en solo 28 días”, añadía.

Encontrar marcas que avalen sus resultados es una tarea realmente muy difícil, por no decir que es imposible. Sibari Republic lo hace fiel a su transparencia y compromiso para con sus clientes. Desde que la marca naciese en 2020, siempre lo han hecho así y es por ello por lo que sus clientes confían en ellos, y siguen eligiéndolos año tras año.

Este año, y para que ningún español se quede sin sus productos favoritos, la firma ha querido que además de este fantástico cofre de edición limitada, la gente tenga la oportunidad de poder comprar el set que mejor le venga a su piel. Por ello y solo hasta el 5 de diciembre, la firma ofrecerá la posibilidad de crear packs personalizados con hasta un 50% de descuento. Además y para todas aquellas personas que son primerizas en rutinas skincare, la firma ha habilitado un teléfono de atención para que los clientes reciban el mejor asesoramiento por parte de su personal experto.