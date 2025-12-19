La iglesia más sorprendente (y colorida) está en España: es un templo del skate y está pintada por un artista internacional

Un mes de diciembre de hace diez años se inauguró un espacio de lo más singular en Asturias: la "Iglesia skate" de Llanera o "Kaos Temple", denominación que le dio el arista encagado de las pinturas de su interior.

La iglesia desacralizada de Santa Bárbara de Llanera, construida en 1912 y abandonada durante décadas, se convirtió gracias al colectivo de patinadores Church Brigade, en un destino del skateboarding. En 2014, el artista santanderino Okuda San Miguel, referente internacional del arte joven y emergente, conoció el lugar por redes sociales y se sumó a la causa. Lo llenó todo de color. Este proyecto que califica como uno "de los más importantes" de su carrera cumple diez años y ha querido recordarlo a través de su cuenta de Instagram.

"Me voló la cabeza", le comentan quienes acudieron a este templo para ver su creación, un espacio lleno de color que "en directo es brutal".

Cerrado "por acondicionamiento"

En estos momentos no se pueden realizar visitas al interior porque están realizando obras de "acondicionamiento", tal como reza la página web. Algunas personas aprovechan la presencia en redes sociales del artista para preguntar por la situación. Es el caso de una chica que viajó desde Portugal hace tres meses para verlo y se encontró el templo cerrado. "Estamos trabajando en ello porque la situacion lleva siendo complicada mucho tiempo", responde Okuda San Miguel.

La singularidad de esta iglesia dio fama mundial al proyecto. Revistas especializadas lo catalogaron como uno de los 10 lugares más singulares del mundo para patinar y medios de numerosos países se hicieron eco del impactante resultado. La Iglesia Skate se convirtió en algo así como la meca de los skaters, no ya de España, sino de medio mundo. Se contaban por centenares los que peregrinaban hasta Llanera para patinar bajo lo que podría bautizarse como la Capilla Sixtina del arte urbano. Figuras como Danny León disfrutaron de un "spot" único en el planeta. La gran repercusión del "Kaos Temple" también llamó la atención de importantes marcas, que se interesaron por utilizar el templo para promocionarse.

Pero la desgracia sobrevino al proyecto cuando se encontraba en su momento de máxima efervescencia. El ovetense Ernesto Fernández Rey "Jernest", principal impulsor del proyecto y propietario del templo desacralizado, falleció de manera repentina el 2 de junio de 2016, a los 36 años. Con la dura y triste noticia de su muerte los proyectos de la iglesia se quedaron en punto muerto.

La Iglesia Skate fue heredada por sus padres. Tras el fallecimiento del progenitor, ahora es su madre, Marta Rey, quien se ha quedado al frente del proyecto. "Sigo adelante por continuar con el legado de mi hijo", aseguraba en 2022 nada más bajarse del coche en el que ha recorrido los 100 kilómetros que separan Luarca, donde reside, de Llanera para abrir la iglesia a los skaters que aguardan a la puerta del templo del patín.