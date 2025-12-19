El horóscopo de mañana, sábado 20 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 20 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Sus deseos de superación y su ambición le impulsarán a escalar nuevas metas en su trabajo. Día de grandes satisfacciones en el campo laboral. También su vida sentimental se anuncia inmejorable y llena de buenos momentos.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El clima laboral será bueno y le deparará una excelente noticia, que incidirá en sus ingresos. Procure hacer acopio de toda su fuerza de voluntad y cumpla con lo que se había propuesto. Buenas relaciones amistosas. La comunicación familia será excelente.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Procure mantener diferenciados los asuntos profesionales de los personales y aproveche bien la jornada laboral. Deberá vencer esa tendencia a obsesionarse con sus problemas. Comentarlos con sus íntimos le ayudará a ver las cosas mejor.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Procure centrarse en su cometido y no disperse sus energías, porque si no tendrá que dedicar horas extra a recuperar el tiempo perdido. En el seno familiar habrá posiciones encontradas. Procure ser persuasivo y exponga sus razones con tacto.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su actividad y gran capacidad de trabajo harán difícil que los demás puedan seguir su ritmo. Ármese de paciencia y no trate de presionar a los demás, ya que solo conseguiría lo contrario de lo que pretende. En el plano afectivo el día resultará muy gratificante.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Intente trabajar en equipo y logrará resultados mucho mejores. En el aspecto económico le conviene ser más conservador con su dinero. Posible enfrentamiento en el plano familiar, que no impedirá que el día acabe en total armonía.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Necesitará planificar bien su trabajo si quiere salir airoso de su cometido. En el plano económico procure prever cualquier eventualidad y sepa en todo momento el terreno que pisa. Por la noche trate de recuperar sus energías.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En materia de negocios no minusvalore a su oponente o podría ser él quien ganase la partida. Si deja que su claridad de juicio se imponga a su amor propio la balanza se inclinará a su favor. En su relación sentimental habrá ligeras tensiones.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En su trabajo extreme el tacto y no intente forzar situaciones que a nada conducirían. Con un poco de paciencia y mano izquierda obtendrá mejores resultados, tanto en el terreno profesional como en el afectivo.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su excelente humor le ayudará a poner buena cara ante una contrariedad profesional. Día favorable a la vida social, en la que brillará con luz propia. Cuide, sin embargo, su tendencia a exagerar. Buenas relaciones afectivas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Olvide su timidez y trate de mostrar más confianza en usted mismo. Alguien está midiendo su capacidad con vistas a encomendarle un cometido de más responsabilidad. Muéstrese reservado con sus compañeros y no cante victoria antes de tiempo.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Día adecuado para reuniones de negocios o con asesores. Sea claro y conciso al exponer sus puntos de vista. Un amigo le prestará un gran favor. Vida familiar tranquila y excelentes momentos en su vida sentimental.