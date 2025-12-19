Alberto Soler, psicólogo, sobre el exceso de regalos a los niños: "No es dejar de regalar, es regalar con intención, con mirada ecológica, emocional y práctica"

Los niños esperan con ansias las Navidades. Una época mágica repleta de regalos ilusionantes que desenvolver. Sin embargo, cada año son muchos los psicólogos que alertan de los peligros que conlleva el síndrome del niño hiperregalado que, además, muchas veces no sabe ni qué hacer con muchos de los juguetes que recibe, que acaban en vertederos u olvidados en el trastero.

Alberto Soler, psicólogo y experto en crianza con más de 600 mil seguidores en Instagram, invita a la reflexión a todos los padres que le siguen en redes. ¿El año pasado qué regalos recibieron tus hijos por Navidad? De esos regalos, ¿cuántos siguen utilizando a día de hoy? Y te subo la apuesta, ¿cuántos los seguían usando un mes después de Navidad?", pregunta.

Regalar "menos y mejor"

Soler defiende que es importante darle una vuelta "a lo tremendamente perecederos que son algunos regalos, especialmente los juguetes infantiles. "La mayoría de niñas y niños pierden el interés en los juguetes que reciben al cabo de pocos días o semanas", argumenta.

Una problemática que va completamente relacionada con los tiempos que vivimos: "Tiene varias explicaciones. El contexto de la abundancia, la cultura de la novedad y de la inmediatez, el capitalismo que genera constantemente necesidades y también la muy mala calidad de muchas de las cosas que compramos", expone el psicólogo, que invita a regalar "menos y mejor" antes que "más y de dudosa calidad".

No todo deben ser objetos

"Tanto por motivos psicológicos como ecológicos es muchísimo mejor un regalo de 50 euros que 5 regalos de 10 euros. Y ojo, que no todos los regalos tienen que ser objetos. Una excursión, un plan, una escapada o una cena también son grandes ideas que nos permiten disfrutar en familia de una forma distinta a la habitual", recomienda Soler.

Para Soler, "no es dejar de regalar, es regalar con intención, con mirada ecológica, emocional y práctica". "Estas navidades regala, que te regalen y disfruta de caprichos, pero también está bien reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo e intentar mejorarlos cuando sea posible. A veces basta un momento para darnos cuenta de lo fugaces que pueden ser los regalos de Navidad", concluye el psicólogo.