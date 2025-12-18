El horóscopo de mañana, viernes 19 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 19 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Organizará bien sus papeles y tendrá una agradable sorpresa si hace inventario de sus cuentas. Relaciones afectivas dentro de la normalidad. Acepte una invitación que le permitirá conocer a personas interesantes para su trayectoria profesional.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Sus deseos de diversión pueden llevarle a dilapidar el dinero y a crearle alguna que otra complicación. Procure controlar sus impulsos y esfuércese por evitar cualquier tipo de excesos. Si conduce extreme su prudencia.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Acaso se sienta decepcionada con alguien de su intimidad y tienda a responsabilizarse de conductas ajenas. Un intercambio de ideas con sus allegados disiparía muchas dudas y le ayudaría a ver las cosas con más objetividad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Las actividades físicas en grupo se verán favorecidas. La visita de unos familiares será el origen de una serie de problemas si no muestra firmeza desde un principio. Vida social satisfactoria y velada romántica y llena de buenos momentos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su actividad le llevará a hacer trabajos en casa que acaso acaben absorbiéndole más de lo conveniente, pero de los que se sentirá satisfecho. La velada será propicia al descanso y a interesantes charlas con amigos y familiares. Su sinceridad puede ser un factor positivo si sabe usarla con medida.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Al juzgar la actitud hacia usted de una persona de su intimidad su excesiva sensibilidad puede llevarle a conclusiones equivocadas.. Trate de dominarse y no haga una montaña de lo que solo es un grano de arena.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Las actividades culturales serán su primordial ocupación. Gozará de una mente despierta que facilitará su labor. Es posible que reciba una mala noticia referente a un amigo. No se deje llevar por el abatimiento.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Posibilidad de hacer una buena compra a través de un amigo o conocido. Un familiar le hará perder la paciencia, pero recuperará el buen humor con sus amigos. Vida sentimental en cotas bajas, por lo que le convendría esforzarse en darle un impulso.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su obstinación en seguir un plan preconcebido puede causarle problemas. Será mejor que escuche la opinión de los demás y se muestre condescendiente. A medida que pase el día irá recuperando su buen humor.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No podrá apartar de su mente un asunto profesional, que le dará bastantes quebraderos de cabeza. Quizás debiera consultarlo con alguien de su confianza que pueda ayudarle a solucionarlo. El día se presenta con intensa vida familiar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No trate de cambiar a una persona de su intimidad, pues solo conseguiría disgustarse y perder el tiempo. Se prevé un viaje de placer a corto plazo. Procure no extralimitarse con un amigo que le pedirá un favor. Sus perspectivas sentimentales son buenas.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Trate de ser más reservado con personas que no sean de su intimidad, pues podrían hacer mal uso de sus confidencias. Acaso deba enfrentarse a un problema económico, pero conseguirá solucionarlo. Buen entendimiento en su vida sentimental.