Campaña publicitaria
‘La red que nos une’: el anuncio de Navidad de Movistar que agita las redes y rescata a los que ya no están
La emotiva campaña se centra en un abuelo fallecido que, gracias a la tecnología, está presente en las celebraciones familiares de estas fechas tan señaladas
Carmen Machi, Xavier Sardà, Pepón Nieto, Cristina Pardo y Javi Hoyos, estrellas del anuncio navideño de Campofrío
Este es el emotivo anuncio de turrones Suchard para esta Navidad 2025 | Vídeo
Cristina Sebastían
Movistar se suma a la tradición de los anuncios navideños, que muchas compañías y marcas publican cada año por Navidad, como el de Loterías y Apuestas del Estado o el de Campofrío.
‘Los Gracia’ es el título de la campaña publicitaria que ha compartido la compañía de telecomunicaciones. El objetivo del anuncio es mostrar cómo, a través de la tecnología, podemos recordar a los seres queridos que ya no están con nosotros.
La red que nos une
Bajo el lema ‘La red que nos une’, el 'spot' publicitario gira en torno a la figura de Ángel, el abuelo de los Gracia, que dejó unos mensajes para sus familiares antes de fallecer.
El día de Navidad, la familia se reúne y recuerda a Ángel gracias a los mensajes que les dejó en forma de audio, vídeo y fotografías.
Con este anuncio, Movistar pretende demostrar cómo, gracias a la tecnología, podemos tener siempre presentes a nuestros seres queridos y recordarlos entre risas y nostalgia.
Presencia aragonesa
El 'spot', dirigido por el barcelonés Oriol Villar, está ambientado en una familia zaragozana y, por lo tanto, en el reparto hay una gran presencia de actores aragoneses.
María José Moreno, que actualmente es la presidenta de la Academia del Cine Aragonés, interpreta el papel de la mujer de Ángel, el abuelo de la familia Gracia.
Entre las actrices que interpretan a las nietas de Ángel destacan la cineasta Isabel Genís, natural de Zaragoza, y la joven Ainara Nieto, otra prometedora actriz aragonesa conocida por su papel en ‘Las niñas’, una película dirigida por Pilar Palomero.
Además, una de las nietas -Ainara Nieto-, incitada por el mensaje que le dejó su abuelo -en el que le pide que no pare de cantar-, interpreta La Albada, una canción del famoso cantautor zaragozano Jose Antonio Labordeta.
Por último, el anuncio concluye con una vista panorámica de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza.
