Máximo Caballero, arquitecto y creador de contenido, recomienda materiales que “100%” pondría en una casa para toda la vida: "Nunca pasa de moda y le gusta a todo el mundo, hoy y dentro de 20 años"

Comprar una vivienda en la que vas a vivir toda tu vida (o buena parte de ella) es una decisión muy importante. Los materiales con los que está construida una vivienda pueden marcar la diferencia, ya no solo a nivel estético sino en cuanto a durabilidad, pues hay materiales que perduran más en el tiempo. Una casa de diseño equilibrado también envejecerá mejor y será más adaptable.

Máximo Caballero, arquitecto y creador de contenido con más de 130 mil seguidores en Instagram, comparte en sus redes sociales tips y consejos para vivienda de obra nueva. En esta ocasión, ha tratado algunos de los materiales que "100%" se pondría si tuviera que hacerse una casa "para toda la vida".

Combinación de colores sencilla

En primer lugar, Caballero aconseja la piedra natural. "Nunca pasa de moda y le gusta a todo el mundo, te va a gustar hoy y dentro de 20 años", expresa. El arquitecto recomienda acompañar esta piedra con una combinación de colores sencilla, pues "con solo tres tonos tienes una casa solucionada". "Piedra, madera y blanco, no hace falta nada más".

"A veces la gente, por querer hacer más bonitas sus casas, la llenan de colores y un popurrí de materiales pero fijaos que las casas más bonitas no tienen tantos colores y quedan espectaculares", explica mientras enseña una casa de colores sobrios.

Un clásico para separar casas adosadas o parcelas es la pared medianera. Sin embargo, Caballero propone una solución mucho más bonita e igual de eficaz. Se trata de la jaula de piedra, "una solución que queda mucho mejor y no por eso tiene que ser más cara", resume.

"Las cosas más sencillas son las que hacen bonita una casa y no llenarla de cosas rarísimas. Piedra, madera y mortero blanco, no hace falta nada más", concluye el arquitecto.