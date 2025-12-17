Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desalojo en BadalonaLluviasSiratTrumpVeto a los cochesBarçaBarcelonaTransporte públicoAitana BonmatíLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Arquitectura

Máximo Caballero, arquitecto y creador de contenido, recomienda materiales que “100%” pondría en una casa para toda la vida: "Nunca pasa de moda y le gusta a todo el mundo, hoy y dentro de 20 años"

¿Tu casa está "sana" o "enferma"? La guía del arquitecto Juan Bidart que lo aclara

Manuel Fernández, arquitecto y propietario de una casa pasiva: "Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC"

Bloque de viviendas de obra nueva en construcción

Bloque de viviendas de obra nueva en construcción / Manu Mitru

Cloe Bellido

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Comprar una vivienda en la que vas a vivir toda tu vida (o buena parte de ella) es una decisión muy importante. Los materiales con los que está construida una vivienda pueden marcar la diferencia, ya no solo a nivel estético sino en cuanto a durabilidad, pues hay materiales que perduran más en el tiempo. Una casa de diseño equilibrado también envejecerá mejor y será más adaptable.

Máximo Caballero, arquitecto y creador de contenido con más de 130 mil seguidores en Instagram, comparte en sus redes sociales tips y consejos para vivienda de obra nueva. En esta ocasión, ha tratado algunos de los materiales que "100%" se pondría si tuviera que hacerse una casa "para toda la vida".

Combinación de colores sencilla

En primer lugar, Caballero aconseja la piedra natural. "Nunca pasa de moda y le gusta a todo el mundo, te va a gustar hoy y dentro de 20 años", expresa. El arquitecto recomienda acompañar esta piedra con una combinación de colores sencilla, pues "con solo tres tonos tienes una casa solucionada". "Piedra, madera y blanco, no hace falta nada más".

"A veces la gente, por querer hacer más bonitas sus casas, la llenan de colores y un popurrí de materiales pero fijaos que las casas más bonitas no tienen tantos colores y quedan espectaculares", explica mientras enseña una casa de colores sobrios.

Un clásico para separar casas adosadas o parcelas es la pared medianera. Sin embargo, Caballero propone una solución mucho más bonita e igual de eficaz. Se trata de la jaula de piedra, "una solución que queda mucho mejor y no por eso tiene que ser más cara", resume.

Noticias relacionadas y más

"Las cosas más sencillas son las que hacen bonita una casa y no llenarla de cosas rarísimas. Piedra, madera y mortero blanco, no hace falta nada más", concluye el arquitecto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
  2. La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
  3. Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
  4. La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
  5. Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
  6. Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
  7. Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner
  8. Los videntes y ChatGPT: este es el número de la Lotería de Navidad 2025 que tocará

El Consejo de Europa investigará el impacto de un proyectil de foam de los Mossos contra un fotoperiodista

El Consejo de Europa investigará el impacto de un proyectil de foam de los Mossos contra un fotoperiodista

Nuevo golpe de la justicia italiana al megaproyecto de Salvini y Meloni de construir un puente colgante que una Sicilia con la península

Nuevo golpe de la justicia italiana al megaproyecto de Salvini y Meloni de construir un puente colgante que una Sicilia con la península

Afónicos y tan felices, por Jordi Puntí

Afónicos y tan felices, por Jordi Puntí

Las 'ollas' de microtráfico en Colombia: un problema de seguridad nacional y transnacional

Las 'ollas' de microtráfico en Colombia: un problema de seguridad nacional y transnacional

El pueblo de Catalunya que tiene un pesebre viviente de más de 200 personas: día, horario y entradas

El pueblo de Catalunya que tiene un pesebre viviente de más de 200 personas: día, horario y entradas

El Supremo confirma la multa de 800 euros impuesta por García Ortiz a una fiscal por filtrar un borrador de sentencia

El Supremo confirma la multa de 800 euros impuesta por García Ortiz a una fiscal por filtrar un borrador de sentencia

Sánchez ve un "error" el retraso de la UE al fin del vehículo de combustión

Sánchez ve un "error" el retraso de la UE al fin del vehículo de combustión

Angelina Jolie revela las cicatrices de su mastectomía en el primer número de 'Time France'

Angelina Jolie revela las cicatrices de su mastectomía en el primer número de 'Time France'