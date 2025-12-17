El horóscopo de mañana, jueves 18 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 18 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Olvídese de sus ocupaciones y dedique el día a descansar y convivir con la familia. Hoy advertirá cambios que hasta ahora le habían pasado desapercibidos. Recibirá una sorpresa muy agradable. Si sigue las sugerencias de su pareja por la noche lo pasará bien.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El día no empezará bien para usted, ya que va a tener una sorpresa poco agradable que afectará a su economía. Posibilidad de asistir a una cena con amigos, que le ayudará a olvidar su contrariedad.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Tendrá que prestar ayuda y más atención a una persona que depende de usted. Sus consejos no serán tenidos en cuenta a menos que los sugiera de forma muy sutil. Mostrarse cooperador y amistoso puede darle excelentes resultados.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Será un día muy productivo en el campo profesional, en el que conseguirá grandes avances. Visitar a un familiar no le compensará en absoluto. Posibilidad de acudir por la noche a un lugar muy especial en el que logrará divertirse a tope.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Día favorable al descanso y la meditación, pero sea objetivo o llegará a conclusiones erróneas. Trate de no imponer su opinión a un amigo, pues podría contrariarle. Su vida sentimental atraviesa un buen momento.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y diversión pueden ir cogidos de la mano y resultar muy gratificantes. Buenas relaciones familiares. Recuerde las promesas hechas a su pareja y sepa distinguir cuando ha llegado el momento de ponerlas en práctica.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Si no la controla su impaciencia puede resultar un serio handicap en su trayectoria profesional. Procure pensar antes de hablar y mida bien sus palabras. Altibajos en sus relaciones afectivas. Una salida por la noche resultará estimulante.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Gozará de gran facilidad de expresión, lo que contribuirá a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Buen momento para aclarar un malentendido con un amigo. La velada no resultará como esperaba, pero reinará la animación.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su enorme fuerza de voluntad superará cualquier dificultad que se cruce en su camino. En el plano profesional le conviene ocultar sus cartas. En el afectivo no alimente el resentimiento y trate de ser más comprensivo.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Día excelente para ir de compras, con posibilidad de adquirir algo importante en muy buenas condiciones. Atender un compromiso social puede resultar caro y sin contraprestaciones. Sepa adaptarse a la situación y ponga al mal tiempo buena cara.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Si no controla sus gastos el dinero se le escapará de las manos. Las reuniones con amigos serán animadas e interesantes. La velada se anuncia romántica y llena de confidencias.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Procure dar prioridad a las obligaciones que tiene encomendadas. Su juicio no será muy claro, por lo que no debe tomar hoy ninguna decisión. Practique aficiones que estimulen su capacidad mental. Cuidado con los excesos.