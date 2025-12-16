El horóscopo de mañana, miércoles 17 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 17 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una acertada gestión le proporcionará sustanciosos ingresos profesionales. Normalidad en sus relaciones amistosas. Su relación sentimental es sólida, pero su pareja necesita participar más de sus inquietudes y proyectos.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No se precipite y siente bien las bases de ese proyecto profesional antes de seguir adelante. Si va de compras contrólese y no tire la casa por la ventana. Las relaciones amistosas se verán favorecidas. En el plano familiar tranquilidad y buen entendimiento.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Necesitará mejorar un proyecto profesional antes de ponerlo en práctica. Un niño puede crearle alguna pequeña complicación. Los pasatiempos intelectuales serán su actividad primordial en su tiempo libre.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el campo profesional le será encomendada una tarea que esperaba con interés, lo que le obligará a superarse usted mismo. Buenas relaciones familiares. La velada se anuncia distendida, en agradable charla con amigos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Día de gran actividad en el que conseguirá recuperar el tiempo perdido. En el plano amistoso sus sentimientos se verán correspondidos y en el familiar habrá buenas comunicación. Si practica la tolerancia vivirá momentos muy románticos.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Encontrará una fuerte oposición para llevar adelante un proyecto profesional pero al final logrará vencer la resistencia. En sus relaciones personales le iría mucho mejor si se decidiera a mostrar su aprecio a los demás.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su claridad de juicio será excelente, pero debe tratar de controlar su temperamento y evitar cualquier tipo de discusión con socios o compañeros. Por la noche necesitará la compañía de otras personas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Aunque el ambiente laboral parece bueno no se confíe y extreme su discreción. Si va de compras tenga cuidado con lo que adquiere, pues podrían darle gato por liebre. La noche se prevé tranquila y hogareña.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un proyecto profesional irá por inmejorables derroteros. Frene su curiosidad o puede llegar a enterarse de algo que es mejor ignorar. En sus relaciones sociales cuide su aspecto personal y huya de extravagancias.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Recibirá elogios en su trabajo, pues lo llevará a cabo con destreza. Algún problemilla familiar sin importancia, que se resolverá antes de que acabe el día. Día propicio a la vida social, en la que su arrolladora personalidad brillará con luz propia.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su ansiedad puede conducirle a un nerviosismo que se reflejará tanto en su trabajo como en el trato con los demás. Procure tranquilizarse y piense que todo requiere su tiempo. Es posible que un familiar le llame cariñosamente la atención.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Las interrupciones no le permitirán avanzar en su trabajo. Planifique bien sus gastos y limítese a lo necesario. En el plano social trate de no pasarse con sus bromas, ya que no serían bien acogidas.