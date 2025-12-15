Actos incívicos
Las cenas de empresa pasan factura: este municipio catalán suspende la recogida de basura puerta a puerta
En varias localidades catalanas, los vecinos sacan los cubos a la calle para que directamente los retiren los servicios de limpieza
¿Contenedores cerrados o puerta a puerta? Pros y contras de los dos tipos de recogida selectiva
Cristina Sebastián
Se acercan las celebraciones navideñas y, con ellas, las tradicionales cenas de empresa que se suelen hacer en estas fechas.
Estas cenas se realizan para despedir el año y fortalecer lazos entre compañeros de trabajo pero, lo que en teoría se prevé como una cena tranquila, se suele acabar convirtiendo en una gran fiesta.
Uno de los principales problemas de estas reuniones es el exceso de alcohol. Muchos trabajadores consumen bebidas alcohólicas, ya que es un día puntual de celebración y, en algunos casos, las cenas se acaban saliendo de control y se producen actos incívicos.
Recogida de basuras anulada
En 2021, el municipio de Solsona (Solsonès, Lleida) activó el servicio de recogida de basura puerta a puerta con la finalidad de aumentar la tasa de reciclaje. Con este método, los vecinos sacan sus cubos a la puerta de sus casas, con los residuos que se recogen ese día, y los encargados de la limpieza los retiran entre las 20.00 y las 22.00 horas.
En los últimos años, y coincidiendo con días de las cenas de empresa, se han producido actos incívicos que han perjudicado la recogida de basuras en Solsona.
Suspensión temporal
Por este motivo, el ayuntamiento ha anunciado que este año se suspenderá el servicio de recogida el viernes 19 de diciembre, día en que se prevé que se celebren la mayoría de estas cenas.
Además, también se ha comunicado que en la noche del 24 y 31 de diciembre y la del 5 de enero tampoco se recogerán los residuos.
Gestión de residuos en Navidad
El mismo ayuntamiento ha informado de que el día 22 de diciembre se recogerán envases y restos y los martes 23 y 30 residuos orgánicos y papel.
Los días de Navidad y Año nuevo no se alterará la recogida y se podrán sacar, como cada jueves, residuos orgánicos y vidrio.
Por último, el 6 de enero, el día de Reyes, se recogerán los residuos orgánicos y envases.
