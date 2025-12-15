El horóscopo de mañana, martes 16 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 16 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El acento del día estará puesto en la preocupación. Se prevé riesgo de algún pequeño accidente, por lo que toda prudencia será poca para evitarlo. Un socio o compañero le pedirá consejo sobre un asunto personal. Medítelo bien antes de dárselo.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La mañana empezará con excelentes noticias referentes a su trabajo, que elevarán su estado de ánimo. Un amigo solicitará su apoyo moral y económico. Trate de prestárselo sin regatear esfuerzos. Su pareja será de la misma opinión.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Controle su propensión a mostrarse un tanto desordenado. No deje que su orgullo prime sobre su conveniencia. Su pareja acaso le haga algún pequeño reproche. Vea el lado positivo y la buena intención y trate de rectificar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Encontrará cooperación y cordialidad en su entorno laboral, pero acaso no logre los resultados que desea. Un familiar tendrá una atención con usted que le alegrará. Buenas relaciones amistosas y familiares. Su panorama sentimental se presenta excelente.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No haga inversiones sin consultar antes con su pareja. Quizás ella advierta algo que usted no había considerado y que es muy necesario tener en cuenta. Buenas relaciones amistosas y más de una grata noticia en el campo familiar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tendrá discrepancias con un socio relacionadas con un tema de negocios. No se encastille en su punto de vista pues quizás no tenga toda la razón. Buenas relaciones afectivas. Por la noche tendrá ocasión de divertirse de veras.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Habrá altibajos en su trabajo, pero el saldo será positivo. Un amigo solicitará su ayuda en algo que no es de su agrado. No intente escurrir el bulto y sea solidario con él. Relaciones familiares dentro de la normalidad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En su entorno laboral alguien pretende perjudicarle. Procure estar alerta y no se deje sorprender. En sus relaciones amistosas procure no acaparar toda la atención. Si tiene sensibilidad la noche le brindará momentos inolvidables.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sea objetivo al establecer un orden de prioridades en su trabajo, ya que habrá imprevistos que le impedirán llevar a cabo todo lo que se había propuesto. Día muy favorable en lo económico, pues verá incrementado su patrimonio por medio de una donación o de algún juego de azar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su capacidad de trabajo se pondrá a prueba debido a un cúmulo de imprevistos. Los celos entre sus pareja y sus familiares se pondrán de manifiesto. Trate de contemporizar con todos y evite cualquier posibilidad de fricción.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Un exceso de ambición podría conducirle a dar un paso en falso que redundaría de forma negativa en su economía. Afiance lo que tiene y evite correr riesgos. En sus relaciones familiares puede haber riesgo de enfrentamiento si no mide bien sus palabras.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En materia laboral procure no prometer más de lo que puede, pues acaso quedaría en evidencia. Buenas relaciones afectivas. En el plano sentimental le convendría ser menos reacio a prodigar elogios.