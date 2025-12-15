El horóscopo de hoy lunes, 15 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy lunes, 15 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Tendrá dificultades para vencer los obstáculos que le salgan al paso en su trabajo. Su grado de comunicación estará hoy bajo mínimos. Ármese de paciencia y dele tiempo al tiempo. El clima amistoso será estupendo y el familiar plácido.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La irritabilidad será hoy nota dominante de su carácter. No se deje llevar por ella y trate de sustituirla por su sentido común, pues de lo contrario se buscará complicaciones sin necesidad. Relaciones afectivas con altibajos muy marcados.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Quizás su enfoque de un asunto comercial y el de un socio sean diametralmente opuestos. Su espíritu altruista le llevará a hacer alguna obra de caridad. No programe sus diversiones con tanta minuciosidad y deje margen a lo imprevisto.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Logrará cumplir con facilidad sus objetivos en el plano profesional. Controle sus gastos y no se deje llevar por e tendencia al consumismo. La velada le proporcionará buenos momentos con personas de su agrado.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Lea la letra pequeña de un documento antes de firmarlo y asegúrese bien de a que se compromete. En sus relaciones amistosas habrá un alto grado de comunicación y ambiente cálido y sereno en su vida familiar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Posibilidad de entablar una nueva relación comercial, que puede resultar muy positiva. No rechace una invitación aún cuando no le parezca atractiva a primera vista. Recibirá buenas noticias que atañen a un familiar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No se ande con rodeos en una situación laboral y actúe de forma clara y concisa, pues de lo contrario podría ser mal interpretado. Sea más tolerante con un miembro de su familia, porque la intransigencia será de todo punto contraproducente.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No se deje pisar terreno en el campo profesional. En el amistoso tampoco debe permitir que un amigo se aproveche de usted. Haga uso de la diplomacia pero decídase a poner las cosas en su sitio. La suerte le sonreirá en algún juego de azar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su impulsividad puede llevarle a dar un paso en falso en el terreno profesional, que podría acarrear serias consecuencias. Sea comedido en sus actuaciones y ándese con pies de plomo. La noche se anuncia básicamente hogareña.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Acaso le propongan formar parte de una nueva asociación comercial. Estudie el tema con objetividad antes de comprometerse. Un familiar estará poniendo obstáculos a su vida sentimental. Esté atento al desarrollo de los acontecimientos y obre en consecuencia.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Si decide colocar su dinero asegúrese antes de la rentabilidad que puede obtener. En el plano amistoso extreme su consideración hacia los demás. Vida familiar tranquila. Esté atento al estado de ánimo de su pareja y ayúdela a mejorarlo.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Riesgo de confusiones y malas interpretaciones en su entorno laboral. Procure no fiarse de su primera impresión y asegúrese bien antes de actuar. En el seno familiar tendrá que armarse de paciencia.