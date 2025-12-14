El truco de los japoneses para decir adiós a los ronquidos y poder dormir mejor: sin pastillas ni artilugios

Los ronquidos, ese sonido áspero y repetitivo que interrumpe la tranquilidad nocturna, se producen cuando el aire encuentra dificultades para circular a través de las vías respiratorias superiores durante el sueño.

La vibración de los tejidos blandos de la garganta es la responsable de este ruido, común pero no siempre inocuo.

Una técnica alternativa de origen japonés está ganando atención por su promesa de reducir, e incluso evitar, estos molestos episodios nocturnos.

Músculos debilitados

Takashi Ashaishi, creador de contenido especializado en Medicina Alternativa Japonesa, se ha vuelto tendencia tras publicar un vídeo en TikTok respondiendo a una usuaria que quiere saber si hay algún método o solución para roncar menos.

El doctor señala que el origen de los ronquidos, en muchos casos, está en la falta de fuerza muscular en la lengua.

“Los músculos de la lengua están bajando con fuerza y la lengua entra hacia atrás”, explica el especialista, sugiriendo que este desplazamiento durante el sueño contribuye a la obstrucción parcial de la vía aérea.

El ejercicio que propone

Para combatir este problema, el profesional recomienda una rutina sencilla de movimientos linguales:

Elevar la lengua a 45 grados.

Moverla en círculos (20 repeticiones hacia la derecha y 20 hacia la izquierda).

(20 repeticiones hacia la derecha y 20 hacia la izquierda). Realizar con la lengua un movimiento de entrada y salida de la boca “como iguana” (10 repeticiones).

“Haga estas pruebas entre 10 días o dos semanas, y va a tener efecto para que duerma mejor”, afirma el médico, asegurando que la constancia es la clave para notar mejoras.

Reacciones en redes

La publicación ha despertado mucho interés entre los usuarios de TikTok, contando con más de 394 mil "me gusta", 87.000 veces compartida y más de 4.200 comentarios a mediados de diciembre, muchos de los cuales han comentado que intentarán la rutina, otros comparten experiencias personales sobre los ronquidos de sus parejas y otros más piden consejos para solucionar otro tipo de problema de salud.