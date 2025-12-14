Fran Espín, preparador de Joan Pradells y experto en fitness: "No hay que coger más peso, es mucho más funcional un volumen limpio pero de forma controlada"

Joan Pradells y su preparador Fran Espín han aprovechado el descanso tras la exitosa temporada de competiciones para charlar tranquilamente y reflexionar sobre sus objetivos de futuro. En vistas de conseguir el ansiado pase al Mr. Olympia, el atleta valenciano de la categoría 'Open' afronta unos meses de descanso sobre la tarima pero de mucho trabajo en el gimnasio para seguir puliendo su físico.

En un vídeo compartido en el canal de Youtube de Joan Pradells, ambos comparten una interesante conversación de casi una hora. "Este año has aprendido a disfrutar, lógicamente el cometido final es clasificar al Mr. Olympia, pero lo más importante es disfrutar de lo que antes en un deporte a largo plazo y de muchos años para madurar el físico", reflexiona Espín sobre la clave en el crecimiento exponencial de su atleta. En ese sentido, Pradells hace una interesante reflexión sobre su poca madurez en el circuito a sus 28 años:

"Soy un equipo que acaba de subir a Primera y no estás pensando en ir a la Champions". Lo que está claro es que las expectaciones con Joan han crecido gracias a sus grandes resultados en las competiciones, donde ha acariciado el triunfo en más de una ocasión compitiendo codo a codo y sin quedarse pequeño frente a atletas top del Olympia.

"No hay que coger más peso", avisa Fran Espín sobre el estado actual de su atleta y las posibles mejoras en 2026. "Hay que limpiar un poquito lo que tienes, es mucho más funcional un buen volumen limpio pero de forma controlada, hay que evitar los efectos laterales y perder la calidad". Una idea que concuerda con lo que piensa Joan: "Viendo lo que son mis bazas, tengo que conservar mi cintura".

Lo próximo será ver qué fechas fijan tanto Joan como su preparador, ya sea en competiciones de Europa o en Estados Unidos, con el objetivo de seguir disfrutando sobre la tarima pero lógicamente persiguiendo el pase al Mr. Olympia del próximo año, que ya tiene fecha confirmada: será del jueves 24 al domingo 27 de septiembre de 2026.