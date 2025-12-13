Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporada alta

Esta es una de las pistas de esquí más difíciles de España: toda una leyenda para los esquiadores con 40 grados de inclinación

Tiene uno de los descensos más apreciados por los amantes del esquí

El puente llena las pistas de esquí en la Cerdanya en el primer gran test del negocio turístico

Pistas blancas y temperaturas bajas: el Pirineo inicia la temporada de esquí "por todo lo alto"

La estación de esquí de Candanchú, en una imagen de archivo /

Luis Alloza

Zaragoza
Por qué confiar en El Periódico

La temporada de la nieve está lanzada. Tras el primer fin de semana con todas las estaciones de esquí de comunidades como Aragón abiertas, estaciones como Aramón y el binomio Astún-Candanchú han iniciado una campaña más que prometedora a tenor del prematuro arranque, en comparación con otros años, y el estado de las pistas, también sobresaliente a estas alturas si echamos la vista atrás.

Y es que Aragón puede presumir de contar con activos muy aprecidados por los amantes de la nieve, con hasta siete estaciones que son capaces de adaptarse a todos los tipos de públicos, desde hacer los primeros descensos o incluso empezar a perder el miedo a deslizarse por una pequeña ladera, hasta rutas que ponen a prueba la habilidad de los más veteranos.

Precisamente para estos últimos existe un descenso que goza de gran popularidad entre los más expertos: el Tubo de La Zapatilla (o la Zapa) de Candanchú. Esa es la diferencia con otra singularidad que presenta una de las estaciones de esquí aragonesas, esta vez Cerler, que con sus nueve kilómetros entre bosques y caminos serpenteantes es una de las más largas de España, solo por detrás de la K-12 de Sierra Nevada, pero en este caso una ruta más familiar.

El Tubo de La Zapatilla

Con una longitud de alto más de 1.200 metros y un desnivel de casi 400 metros, el Tubo de La Zapatilla es uno de los descensos más míticos de la estación de Candanchú, que discurre por un corredor de nieve entre Loma Verde y Muralla de Tortiellas. Una de las razones para ser tan valorada es su acusada pendiente, que alcanzar los 40º.

El descenso comienza en la zona de la Tuca, donde el telesilla te da acceso a una pista negra, el inicio del tubo, la zona más suave del recorrido pero que hay que tomar con precaución ya que puede haber nieve muy compactada o incluso helada. Salvado ese primer momento, los siguientes metros ya deberían ser una nieve más amigable.

Así hasta llegar a la zona central del tubo, que es un tramo más técnico, donde la inclinación puede llegar a alcanzar los 40º, que dan lugar a unas espectaculares vistas tras abrirse el estrechamiento medio, pudiendo vislumbrar las pistas de esquí de Candanchú de la rinconada.

El descenso discurre por otro pequeño estrechamiento con mayor inclinación hasta embocar la salida.

