El horóscopo de mañana, domingo 14 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 14 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En el terreno profesional el día resultará muy irregular, pero logrará sus objetivos. Su buena comunicación facilitará sus relaciones sociales. En lo afectivo hoy tendrá mucho que compartir. Cuide un poco más de su salud.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En el plano profesional se confirmará algo que no estaba muy seguro, lo que supondrá una buena inyección para su economía. Tirantez en sus relaciones familiares, que se desvanecerá pronto. Lectura y televisión conformarán una noche tranquila.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su andadura profesional irá en línea ascendente, apuntándose perspectivas muy halagüeñas. Su claridad de juicio será un buen aliado en cuantas iniciativas deba tomar. Su vida social será activa y puede que se prolongue más de lo conveniente.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Sus buenas perspectivas profesionales van consolidándose. Se le presentará la ocasión de adquirir, en condiciones ventajosas, algo de valor en lo que está muy interesado. Amor y amistad combinarán perfectamente.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Encontrará más de una satisfacción en el desempeño de su trabajo. Acaso haya de planear una pequeña reunión de amigos. Si quiere que salga bien no se empecine en prepararla usted solo y siga las sugerencias de su pareja, que aportará buenas ideas. Clima afectivo inmejorable.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El ritmo de trabajo será bueno, pero necesitará tiempo para conseguir lo que desea. Si tiene hijos debería tratar de establecer una mayor comunicación. El acento del día estará puesto en la familia, forzándole a prescindir un poco de su sentido de independencia.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Aunque con altibajos se sentirá satisfecho de su labor profesional. A la hora de elegir un regalo piense más en el gusto de la persona a quien va destinado que en el suyo. Clima afectivo grato.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una entrevista de negocios resultará muy positiva y le abrirá nuevas y excelentes oportunidades. Un familiar puede quejarse con razón. No haga un drama de lo que no lo es y trate de rectificar. Su vida sentimental le deparará buenos momentos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Aunque encuentre más de un escollo para llevar a cabo un proyecto profesional no se de por vencido y siga insistiendo, pues al final conseguirá lo que persigue. Relaciones afectivas gratas y vida sentimental en cotas altas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No pase por alto pequeños detalles en su trabajo, ya que pueden tener más trascendencia de lo que a primera vista parece. Por la noche acaso le atraiga la comodidad de su hogar, pero es muy probable que deba atender compromisos con los que no contaba.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En el terreno profesional las incógnitas empiezan a despejarse de forma positiva para usted. Su estado de ánimo le permitirá ver bajo un prisma más objetivo sus problemas familiares. Una cena con amigos logrará disipar sus preocupaciones.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El día se hará interminable y agotador, ya que el trabajo parecerá no tener fin. Posibilidad de llevar a cabo importantes acuerdos profesionales. Si va de compras no se precipite y cerciórese de lo que adquiere. La armonía familiar será total.