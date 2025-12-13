"Trabajo cinco días a la semana, ocho horas al día...": la historia del anciano de 88 años que no podía jubilarse y al que internet ha regalado 1,5 millones de euros

Aunque a nadie le sorprende que las redes sociales vayan ligadas al odio y a las malas formas, lo cierto es que también hay usuarios que las utilizan para hacer el bien y ayudar a los demás.

Dos millones y medio de seguidores para ayudar

Eso es lo que ha hecho el creador de contenido Samuel Weidenhofer (@itssozer, en Instagram), quien acumula dos millones y medio de seguidores a principios de diciembre.

Entre sus contenidos más populares, publica vídeos ayudando a desconocidos, tal y como ha hecho en esta ocasión.

El anciano que ha conmocionado las redes

El caso es que Weidenhofer ha compartido en sus redes una historia que no ha dejado a nadie indiferente: la vida de Ed Bamber, el anciano que ha conmocionado a todo el mundo en las redes.

El ‘influencer’ publicó un vídeo donde se encontraba a un anciano trabajando en un supermercado de la cadena Meijer, en la ciudad de Detroit (la ciudad más grande del estado de Michigan, en Estados Unidos).

En el vídeo, el anciano, que entabla una conversación con el joven, explica que tiene 88 años. A continuación, cuenta que trabaja en el supermercado ocho horas al día, cinco veces por semana.

"Lo que más me dolió..."

Ante esta surrealista historia, Weidenhofer le pregunta por el motivo de su continuidad trabajando, teniendo en cuenta su elevada edad.

“Me jubilé de General Motors [la empresa estadounidense de automoción] en 1999, pero ellos cayeron en bancarrota en 2012 y me quitaron la pensión”, explica el anciano.

“Oh Dios mío. Y, ¿está casado?”, le pregunta el ‘influencer’.

Bamber cuenta que sigue trabajando para no dejar a su familia una deuda de más de 225.000 dólares [unos 193.000 euros] que acumula: “Mi mujer falleció hace siete años y, lo que más me dolió, fue que cuando me quitaron mi pensión ella estaba muy enferma. Aparte, también me retiraron la cobertura médica, así como 10.000 dólares [unos 8.500 euros] de mi seguro de vida. Así que vendí mi casa, vendí las propiedades que tenía y salimos adelante. Desde que mi esposa falleció he estado intentando rehacer mi vida”.

Menos de dos días: suficiente

Después de hablar con el anciano, Weidenhofer decidió publicar el vídeo en redes, el pasado martes, día 2.

Asimismo, optó por crear una campaña de GoFundMe para recaudar dinero y ayuda para Ed. La campaña fue todo un éxito, porque el creador de contenido generó millones de visitas, consiguió 65.000 donantes y recaudó casi dos millones de dólares, todo en menos de 36 horas.

"1,77 millones para ti"

Ante la gran cantidad de apoyo, Weidenhofer publicó otro vídeo, en el que hacía entrega de un cheque de 1,77 millones de dólares (casi 1,52 millones de euros) a Ed Bamber.

“Quiero revelar que esta es una de las mayores recaudaciones de fondos individuales en la historia de GoFundMe. Si lo deseas, podrás jubilarte, porque recaudamos 1,77 millones para ti”, dice el chico en su vídeo.

El anciano, entre lágrimas responde: “No puedo expresar con palabras lo agradecido que estoy a toda la gente”.

Asimismo, Samuel Weidenhofer ha querido agradecer a sus seguidores el apoyo que han mostrado: “Lloró. Lloramos. Y su vida cambió para siempre. Gracias a todos los que hicieron posible este milagro. Esto es mucho más grande que Ed; es una prueba de que la humanidad sigue siendo hermosa…”.