¿Qué come un perro mini? Estas son las claves de su nutrición

El Bichón Maltés, el Poodle, el Teckle o el Chihuahua son algunas de las razas caninas que han ganado más protagonismo desde hace unos años. Los perros mini enamoran a muchas familias, especialmente en zonas urbanas, donde el ritmo de vida más ajetreado y los espacios domésticos más reducidos hacen que muchas personas apuesten por compañeros peludos de menos de 10 kg.

Se trata de perros que se adaptan a la perfección a los pisos pequeños, su carácter es juguetón y permiten mucha más flexibilidad a la hora de viajar, ya que muchos alojamientos aceptan su entrada. Además, por su tamaño y peso, pueden viajar junto a su tutor en cabina durante los trayectos en avión.

Un Pomerania con su tutora / Cedida

Nutrición para perros mini o pequeños

Un perro mini o pequeño no es un Pastor Alemán ni un Labrador Retriever y, por tanto, necesita cuidados específicos, especialmente en todo aquello relacionado con su salud. En este sentido, uno de los pilares es la alimentación. La nutrición de un perro mini es muy particular y de ella depende, en gran medida, su estado físico.

¿Darle nuestra comida al perro es bueno?

Uno de los clásicos cuando se tiene un perro en casa es que se acerque y pida comida, y este tipo de rituales se hace más frecuente en perros de tamaño pequeño, ya que suelen pasar más horas en contacto directo con sus tutores. Sin embargo, este comportamiento que se asocia al amor y al cuidado, puede convertirse en una norma diaria, lo que traerá consecuencias a nivel comportamental y nutricional.

“Ese hábito favorece no solo el sobrepeso, sino también deficiencias de otros nutrientes esenciales. Al saciarse con alimentos humanos, que pueden ser muy calóricos para ellos, dejan de comer el alimento diseñado para aportarles lo que realmente necesitan. Además, se fomenta una conducta inapropiada: ignoran su comida si saben que su tutor acabará dándoles un trocito de jamón o el queso que les encanta”, señala Lucía Santo Tomás, responsable de formación y contenido técnico de DingoNatura, empresa dedicada a la nutrición de perros y gatos, que comercializa la marca Natura Diet.

Un perro mini espera su comedero / Cedida

¿Cuántas veces al día debe comer un perro pequeño?

Se recomienda darles entre dos y tres tomas diarias. En la etapa adulta, esto depende mucho de los horarios de sus cuidadores, aunque existen herramientas como los dispensadores automáticos con temporizador para facilitar la tarea. En el caso de los cachorros, las necesidades cambian: deben recibir entre tres y cuatro tomas al día.

“Cuantos menos meses tiene el cachorro, menor es su volumen gástrico, es decir, el espacio disponible en su estómago. Por ese motivo es conveniente repartir la comida a lo largo del día. En las razas más pequeñas, además, es frecuente la dificultad para mantener niveles estables de glucosa en sangre. Por eso, el acceso frecuente a alimento les ayuda a mantener esos niveles de energía constantes”, explica Santo Tomás.

Alimento seco vs. húmedo

Para Santo Tomás, lo ideal es ofrecer variedad, tanto en el perfil nutricional como en el formato o texturas. Variar ayuda a fortalecer aspectos como la microbiota intestinal y a educar su paladar.

“La elección entre un alimento seco o húmedo como base de la dieta diaria depende de cada caso. El alimento húmedo, si es completo, es una opción tan buena como las croquetas. De hecho, en perros de apetito caprichoso puede ser una buena alternativa al abuso de sobras caseras ”, asegura la experta.

Recetas para perros pequeños

Natura Diet ha desarrollado una fórmula que combina el origen evolutivo del perro con su realidad actual. “Ajustamos el perfil nutricional de cada receta a sus necesidades. Todos los ingredientes son seleccionados por su perfil nutricional, su índice de frescura y su digestibilidad”, señala la experta. Las recetas de Natura Diet siempre incluyen ingredientes funcionales naturales que contribuyen al bienestar del animal, aportando principios bioactivos a las recetas, lo que puede ser de especial relevancia en las razas mini, cuya longevidad trae consigo problemas de salud asociados, como la disfunción cognitiva, los problemas dentales o la osteoartritis. “Los perros mini, en concreto, tienen una esperanza de vida mayor, por lo que una alimentación rica en ingredientes funcionales puede marcar la diferencia en su etapa senior”, añade Santo Tomás.

También es clave ajustar el tamaño de la croqueta a sus mandíbulas. Natura Diet lo hace con sus formatos Mini. Pero, además, dispone de una amplia gama de producto húmedo en lata para complementar la alimentación con el mix-feeding o alimentación mixta; o bien para ofrecerlas como alimento diario, al ser recetas completas y equilibradas. “Sabemos que los cuidadores de este tipo de perros tienen inquietudes específicas y queremos que se sientan acompañados con soluciones pensadas para ellos, en cada etapa y circunstancia de su vida”, afirma.

Un perro mini pide su 'snack' / Cedida

Dos nuevos productos para perro mini

Natura Diet ha lanzado al mercado dos nuevas referencias para perros mini que ya estaban disponibles en otros formatos: Natura Diet Dog Ibérico & Rice Mini y Natura Diet Dog Reduced -20% Mini, ambos en formato de 3 kg. Con estas incorporaciones, la marca suma ocho productos destinados a estos perros: seis de la gama original, un nuevo formato de su gama de especialidades y otra ‘grain free’.

La primera nueva receta, Natura Diet Iberico and Rice Mini, incluye carne de cerdo ibérico certificado, arroz como fuente de carbohidratos, diferentes vegetales e ingredientes funcionales como el romero, la espirulina, el diente de león o la cúrcuma. Gracias a estos ingredientes y la gran calidad de sus materias primas, esta receta logra tener una alta digestibilidad.

La segunda receta en este último lanzamiento, Natura Diet Reduced Mini, está formulada para perros de tamaños mini que necesiten perder peso. Es un alimento más bajo en calorías, pensado para ayudarlos a alcanzar su peso ideal, sin poner en riesgo ningún aspecto nutricional clave ni generar ansiedad por hambre en el perro. Su perfil es rico en proteína e incorpora también ingredientes funcionales, como la L-carnitina, que ayudan al metabolismo de las grasas.