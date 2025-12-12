Vecinos sorprendidos por una nueva "tienda inteligente" sin personal y sin cajas en Mallorca: “Encontrármelo en Japón vale, pero aquí...”

La creadora de contenido mallorquina claudiaporelmundo no imaginaba que, paseando por El Rafal, acabaría viviendo un momento que, hace unos años, se consideraría ciencia ficción. En sus historias de Instagram, la influencer se ha mostrado impactada al encontrarse con una tienda inteligente, un espacio donde el cliente accede con tarjeta y un sistema de cámaras e inteligencia artificial calcula y cobra automáticamente lo que se lleva.

“¿Os habéis dado cuenta de que ya vivimos en el futuro? Pero vamos a ver, que metes la tarjeta a la entrada y te autocobra lo que coges. Encontrármelo en Japón vale, pero aquí en el Rafal... no estoy preparada para esto”, comenta en las imágenes. En otro clip ha añadido: “Curiosa selección”, enfocando estantes con dulces, productos sanitarios y artículos de primera necesidad.

La reacción, entre la sorpresa y el humor, ha resonado entre muchos usuarios que tampoco sabían que este tipo de comercios ya estaba operativo en Mallorca.

¿Qué es Big Fish, la cadena que está llenando la isla de tiendas autónomas?

La sorpresa de la influencer llega apenas dos semanas después de que la compañía Big Fish anunciara la apertura de dos nuevas tiendas inteligentes en la isla, un movimiento que confirma su apuesta por extender este modelo de conveniencia autónoma. Estos establecimientos, de unos 18 metros cuadrados, están situados junto a las estaciones de servicio Autonetoil y los centros de lavado Elefante Azul de Son Fuster y Son Rossinyol, zonas con alta afluencia de usuarios que buscan compras rápidas y prácticas.

Funcionan sin personal y sin caja: cámaras, sensores e IA desarrolladas junto a Techtail, del Grupo Moure, y con Huawei Cloud como partner tecnológico, identifican los productos y procesan el pago automáticamente.

La cadena acumula siete tiendas en España y prevé cerrar 2025 con ocho. Su catálogo abarca desde snacks, refrescos y productos de parafarmacia hasta comida preparada, artículos tecnológicos o productos del hogar.