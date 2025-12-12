Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PSOELeire DíezIsak AndicEncuesta CISRonda LitoralIñaki UrdangarinMarcus RashfordTiroteo BarcelonaCenas de empresaLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Esfuerzo

Javier Calatrava, médico: "En la sociedad de hoy en día el esfuerzo no está de moda"

Mario Alonso Puig, médico, sobre cómo encontrar la felicidad: "Todo el mundo quiere tener éxito"

Las 6 pautas del médico Mario Alonso Puig para ser feliz: "Recarga tus pilas o acabarás en el cubo de la basura"

El doctor Javier Calatrava Serrano

El doctor Javier Calatrava Serrano / Dra. Serrano de Haro

Cloe Bellido

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Javier Calatrava, médico y especialista en implantología que ha ganado varios premios internacionales al mérito científico, pasó por el pódcast Espejo Dental para hablar de su profesión y para reivindicar también la importancia de la actitud y la motivación para alcanzar cualquier meta.

"Hay una frase de Rafa Nadal que creo que es una inspiración para todo español y toda persona, que el esfuerzo siempre merece la pena", asegura el doctor, que lamenta que "en la sociedad de hoy en día el esfuerzo no está de moda".

El esfuerzo merece la pena

Licenciado en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid, Calatrava tiene un Máster en Ciencias Odontológicas y en Periodoncia e Implantes, además de ser experto en Clínica Periodontal. "Ahora cumplo 30 años, llevo 14 años día tras día esforzándome por un objetivo", explica.

"Si merece la pena... bueno, hay semanas que duermo poco, semanas que son intensas y yo también me pregunto si merece la pena. Pero creo que en la vida hay que mirar hacia atrás, si tiene sentido en retrospectiva. Y creo que en retrospectiva, sin duda, el esfuerzo merece la pena", asegura el médico, lamentando que hoy día ya no se valore tanto, según él.

La actitud, una virtud fundamental

Para el odontólogo, la actitud y la motivación son vitales. "Todo en la vida es actitud. La actitud creo que es la virtud más importante de una persona. Yo intento siempre despertarme con buena actitud aunque haya dormido poco y esté cansado", cuenta.

"Una cosa que me digo muchas veces a mí mismo es vamos a comernos el día. Y eso, compaginado por ejemplo con ponerse música, ponerte una canción que te motive. Es difícil estar de mal humor con una canción que te encante y que te motive", aconseja.

Noticias relacionadas y más

Calatrava explica que cuando cursaba el Máster de Periodoncia estudiaba todos los días, del 1 de enero a 21 de mayo, de las 9 de la mañana a la 1 de la madrugada. "Todas las mañanas y todas las tardes comía y me echaba una siesta como de 20 minutos. Me ponía la misma canción. Una canción que me motiva muchísimo, que me la ponía durante la carrera antes de cada examen", revela.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España paga este jueves 4.575 millones del rescate europeo de 2012 y se libra de las visitas de los 'hombres de negro
  2. Eterno Robe', artículo de David y Jose Muñoz (Estopa)
  3. Los peritos discrepan ante el juez Puente sobre si los audios de Koldo han sido manipulados
  4. Los síntomas silenciosos que obligaron a Robe Iniesta a cancelar sus conciertos: qué es el tromboembolismo pulmonar y por qué pone en riesgo la vida
  5. Detectados 24 supermercados en Barcelona que 'pinchaban' la electricidad: 2,85 millones de Kw defraudados
  6. José Elías, empresario multimillonario, sentencia a los jóvenes: 'Hemos criado una generación que llama esclavitud a trabajar 8 horas al día
  7. Así le ha hecho la cama el vestuario del Real Madrid a Xabi Alonso
  8. Marcus Rashford, tras visitar un colegio en el Raval: 'Comprendo a la perfección la situación de estos niños

La Navidad llegará con lluvias, nevadas y mucho frío a Catalunya: estas son las previsiones para las próximas semanas

La Navidad llegará con lluvias, nevadas y mucho frío a Catalunya: estas son las previsiones para las próximas semanas

La UCO reclama en el 'caso Sepi' documentación en el Ministerio de Transición Ecológica y en oficinas dependientes de Hacienda

La UCO reclama en el 'caso Sepi' documentación en el Ministerio de Transición Ecológica y en oficinas dependientes de Hacienda

La nave escondida en L’Hospitalet de donde sale el atrezo de series de Netflix y películas de Almodóvar

La nave escondida en L’Hospitalet de donde sale el atrezo de series de Netflix y películas de Almodóvar

Javier Calatrava, médico: "En la sociedad de hoy en día el esfuerzo no está de moda"

Javier Calatrava, médico: "En la sociedad de hoy en día el esfuerzo no está de moda"

Cuerpo reivindica la unidad del Gobierno en la subida del SMI y ve las dos opciones de los expertos "equivalentes"

Cuerpo reivindica la unidad del Gobierno en la subida del SMI y ve las dos opciones de los expertos "equivalentes"

¿Habrá subida del salario mínimo en 2026? Claves sobre lo que está pasando

¿Habrá subida del salario mínimo en 2026? Claves sobre lo que está pasando

Toni Ruiz, CEO de Mango en el aniversario de la muerte de Isak Andic: "Hemos transformado un año difícil, en uno histórico"

Toni Ruiz, CEO de Mango en el aniversario de la muerte de Isak Andic: "Hemos transformado un año difícil, en uno histórico"

Ordeig pide "prudencia" sobre el origen del brote la peste porcina y mantiene abiertas "todas las hipótesis"

Ordeig pide "prudencia" sobre el origen del brote la peste porcina y mantiene abiertas "todas las hipótesis"