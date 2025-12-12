El horóscopo de mañana, sábado 13 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 13 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Encontrará ayuda y colaboración en su entorno laboral. Nuevos enfoques le llevarán a conseguir excelentes resultados. En el terreno familiar habrá estabilidad y armonía. También en el plano sentimental los vientos le son favorables.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No trate a la ligera un asunto profesional importante, pues podría crearle complicaciones. Céntrese en su trabajo y olvídese de todo cuanto no sea lo que se trae entre manos. Es posible que surja un problema de dinero con un familiar. Trate de ser persuasivo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy necesitará toda su capacidad de improvisación para llevar a cabo su trabajo. Procure no precipitarse en sus decisiones y tómese el tiempo que necesite. Reinará la armonía, tanto en el campo familiar como en el amistoso.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el plano profesional se anuncian buenas perspectivas a corto plazo. Posibilidad de hacer un viaje inesperado de negocios, con muy buenos resultados. Buenas relaciones con familiares y amigos y vida sentimental satisfactoria.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La confianza en usted mismo brillará por su ausencia. No se deje dominar por el desaliento y procure ser más positivo. Tratar de distraerse le ayudará a recuperar seguridad. Relaciones afectivas dentro de la normalidad.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En asuntos profesionales no trate de abarcar más de lo que puede. En el terreno sentimental se anuncian fricciones que con un poco de flexibilidad podría evitar. Las relaciones sociales resultarán muy satisfactorias.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Posiblemente tenga que hacerse cargo de un cometido en su trabajo que le resultará de difícil realización. Procure asesorarse bien y empiécelo cuanto antes. Por la noche tendrá ocasión de animarse con sus amigos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Si deja que la pereza le domine el rendimiento en su trabajo será escaso. A través de sus amigos conocerá a una persona que le causará una profunda impresión. Olvídese de inhibiciones y sea espontáneo en su actitud.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un contratiempo en su trabajo puede afectar de forma desproporcionada a su sistema nervioso. Si consigue controlarse podrá dominar la situación. En el campo familiar tendrá motivos de satisfacción.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Habrá compañerismo, colaboración y buen humor en su entorno laboral. No dé más importancia de la que tiene un pequeño problema familiar. Si se reúne con amigos lo pasará bien y, además, conseguirá animarse.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Si se deja guiar por su intuición avanzará más en su trabajo. Relaciones amistosas gratas. En su vida sentimental el grado de intimidad con su pareja mejorará sensiblemente. No se deje llevar por su propensión a disfrutar de la buena mesa.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No deje que su trabajo acapare todo su tiempo. Familia y amigos también merecen su atención. En el campo sentimental su excesiva dedicación profesional puede ser asimismo causa de problemas. Si trata de dar a cada cual lo suyo el día resultará excelente.