Consumo
Gabriel García, economista, explica por qué recomienda ir al supermercado el sábado tarde para ahorrar: "Los productos como el pescado, la carne, la fruta y la verdura suelen tener precios de liquidación"
¿Qué supermercados están abiertos hoy 8 de diciembre en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de tiendas
Turrón de marca vs. marca blanca: cómo saber si son el mismo y ahorrarse unos euros
La OCU revela cuál es el mejor jamón ibérico de supermercado para esta Navidad: no vale ni 5 euros
Lola Gutiérrez
En los últimos meses, el precio de la cesta de la compra se ha disparado hasta alcanzar límites insospechados. Por ello, lo que antes era una tarea rutinaria que las familias llevaban a cabo sin especial preocupación, acudiendo al supermercado más cercano o de confianza, ahora se ha convertido en un entresijo de cálculos matemáticos para conseguir ahorrarse hasta el último céntimo. ¿Qué súper es más barato? ¿Hay productos de oferta? ¿En qué sección o estantería me conviene buscar para pagar menos?
A estas cuestionas y otras muchas hace referencia el joven economista Gabriel García, quien, a través de los vídeos que publica en redes, asesora indirectamente a todos aquellos consumidores que acuden a su perfil para dar con consejos que ayuden a reducir los elevados gastos en alimentos. En uno de sus vídeos más recientes, el experto comparte tres trucos para ahorrar en la compra en Mercadona, una de las principales cadenas de distribución de España.
Cómo ahorrar con la compra en Mercadona
El primer consejo hace referencia al día y hora de la semana que los compradores eligen para hacer su compra. ¿Cuál es mejor? Lo cierto es que no hay una única respuesta, aunque García se decanta por "el sábado por la tarde o por la noche". El experto tiene claro el porqué: "Normalemente, los productos como el pescado, la carne, la fruta y la verdura suelen tener precios de liquidación".
El segundo consejo pasa por olvidarse de las estanterías del medio, que según el autor del vídeo "suelen ser bastante más caras". Así, si la oferta lo permite, García tiene claro dónde ir a buscar tus productos: estanterías de arriba o de abajo.
Por último, el economista menciona una práctica que muchas veces merma el ahorro de las familiar: la improvisación. García hace especial hincapié en acudir al establecimiento con una lista de la compra que permita al comprador centrarse en aquellos artículos que realmente necesita y desentenderse de aquellos que solo contribuirán a aumentar el precio total de la cesta.
