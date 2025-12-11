Si ventilas tu casa por la mañana en invierno, te equivocas: esta es la mejor hora para hacerlo.

El invierno ya ha hecho acto de presencia, acompañado de bajadas de temperatura y precipitaciones en forma de lluvia o nieve en algunas zonas de la península. Ante este escenario, muchos hogares en España encienden la calefacción y buscan mantener el confort sin que la factura energética se dispare.

Renovar el aire de la vivienda no es solo una rutina sino un gesto fundamental para la salud de la vivienda. Abrir las ventanas permite reducir la concentración de CO₂, equilibrar la humedad y mejorar el bienestar respiratorio, especialmente en hogares con personas que padecen asma o alergias.

La gran duda en invierno es cuándo y cómo ventilar sin perder calor innecesariamente. Al igual que en verano existe un momento óptimo, en invierno también lo hay.

¿Por qué es importante ventilar la vivienda?

Las bajas temperaturas no deben ser un impedimento para ventilar, por mucho que cueste abrir las ventanas en plena ola de frío. Mantener la casa herméticamente cerrada empeora la calidad del aire interior, lo que puede dar lugar a irritaciones, alergias y dolores de cabeza que no tienen que ver con el invierno en sí, sino con una vivienda que no respira y acumula aire viciado.

La clave es elegir el momento adecuado para renovar el aire según la época del año.

El invierno exige un cambio de hábitos a la hora de ventilar y mantener la calidad del aire en los hogares. / Pixabay

Nunca por la mañana

Ventilar a primera hora, como suele hacerse el resto del año, es poco recomendable en los días de frío intenso. En este tramo del día coinciden las temperaturas más bajas del día con los mayores picos de contaminación en zonas urbanas debido al tráfico hacia trabajos y colegios.

Por tanto abrir las ventanas en esta franja no solo implica una mayor pérdida de calor, obligando a la calefacción a trabajar más, sino que permite la entrada a la vivienda de partículas contaminantes procedentes del exterior, que suponen un riesgo para la salud.

La mejor hora para ventilar en invierno

En realidad, ventilar en invierno no tiene por qué suponer grandes sacrificios térmicos ni un aumento en la factura, especialmente en viviendas con peor aislamiento térmico.

Las principales recomendaciones son:

Abrir todas las ventanas situadas en puntos opuestos para generar corriente.

para generar corriente. Mantenerlas abiertas entre 5 y 15 minutos , tiempo suficiente para renovar el aire sin enfriar paredes ni mobiliario.

, tiempo suficiente para renovar el aire sin enfriar paredes ni mobiliario. Priorizar una ventilación cruzada con ventanas completamente abiertas: es mucho más eficaz que dejar una rendija durante una hora.

En cuanto a la mejor franja horario, la clave es evitar las primeras horas del día y optar por las horas centrales o aquellas con una mayor incidencia solar sobre las ventanas.

En este tramo, las temperaturas son más suaves y la contaminación disminuye, lo que reduce la pérdida de calor y mejora la calidad del aire que entra.