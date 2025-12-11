Adiós al moho en las paredes: las plantas que absorben la humedad y actúan como un deshumidificador natural

La humedad puede darse en cualquier casa cuando el ambiente es propicio para ello y también si el hogar tiene problemas de ventilación y aislamiento. Si esto sucediere, puede aparecer moho en el hogar. El moho es un hongo, en específico un microorganismo, formado por un conjunto de micelios que se manifiestan de múltiples maneras, según la especie (hay más de 100.000 diferentes), y en distintos colores como el rojo, el negro, el verde y el gris.

Aunque la humedad y el moho que esta produce se puede quitar con un producto barato y muy fácil de comprar en cualquier supermercado o tienda de ultramarinos, para evitar que el moho se expanda y se convierta en un auténtico problema en tu hogar, y también suponga un problema para tu salud, existen plantas que pueden ayudar a limitar o evitar la aparición de este hongo.

Empieza con una pequeña aparición pero puede acabar abarcando una gran superficie en tu casa. El moho puede causar graves problemas de salud como asma, alergias, irritación, inflamación, problemas respiratorios y erupciones. Y, para evitar o remediar el problema, una posible solución es colocar plantas que puedan captar la humedad y reducir el moho de las paredes.

Asparagus o Espárragos

Su lugar ideal para captar la humedad es el baño. Es una planta perenne tupida y suave que se desarrolla entre 25 y 7 grados centígrados. Es recomendable que le de la luz filtrada, no directa, por eso es mejor colocarla detrás de una ventana.

Begonia

Apta para todos los sitios de tu casa. Es una planta perenne que no acaba de soportar el frío y las heladas, prefiere las temperaturas constantes no demasiado frías. Es muy colorida y le puede aportar vida a la casa.

Aspidistra

Perfecta para absorber toda la humedad del hogar. De fácil mantenimiento para los más descuidados, convive perfectamente con la humedad y la luz reflejada.

Efectos nocivos en la salud

Las esporas del moho inhaladas o ingeridas pueden provocar efectos muy adversos sobre la salud, sobre todo de las edades más vulnerables como los bebés y ancianos o los grupos de personas con asma y alergias, con cáncer que están recibiendo un tratamiento de quimioterapia o quienes han recibido un trasplante de órgano, y en definitiva, todas aquellas que por la razón que sea tienen el sistema inmunológico debilitado.

¿Qué consecuencias podemos tener si nos exponemos al moho? Los síntomas más claros son la fatiga crónica, fiebre o dolor de cabeza, ojos irritados, mucosas de la boca, nariz y garganta irritados, estornudos y tos crónica y erupciones cutáneas. Pero, en casos extremos de exposición podemos encontrarnos con náuseas, vómitos y sangrado en pulmones y nariz.