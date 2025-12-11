El horóscopo de mañana, viernes 12 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 12 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Procure dejar hablar a los demás y deles ocasión de manifestar sus sentimientos. Quizás se entere de algo que le conviene saber y que afecta a una persona de su intimidad. En la amistad encontrará más de una compensación.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Es posible que surja una ocasión favorable para adquirir una propiedad inmobiliaria. La actividad del día girará sobre ese tema. Estudie con su pareja ventajas e inconvenientes y no se deje dominar por la indecisión. En el plano familiar habrá buena armonía y cooperación.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Día que ni pintado para actividades sociales, en las que su gran carisma se hará patente. El éxito en sus relaciones con los demás estará asegurado, pero trate de ocultar su vanidad. En el amor habrá gratos momentos, sinceridad y mucha comunicación.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Estado de ánimo tranquilo y con deseos de complacer a los demás Recibirá una grata sorpresa de una persona que ama. Día apacible en su conjunto y en el que estarán presentes ternura, comunicación y cariño. La salud tampoco presentará ningún problema.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Si se decide a usar su enorme potencial podrá conseguir cuanto se proponga. Alguien de su familia le planteará una serie de problemas a los que habrá de buscar solución. Relaciones amistosas gratas y vida sentimental en cotas altas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su alto grado de actividad le permitirá al fin acabar sin esfuerzo una tarea pendiente desde hace tiempo. Relaciones amistosas gratas y sin problemas. Su vida hogareña resultará muy gratificante.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su grado de persuasión estará en cotas muy altas. Úsela para convencer a los demás de algo que le interesa. No demore por más tiempo esa visita familiar que debe hacer. Se sorprenderá de lo agradable que puede resultar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Cuide su salud y evite excesos contraproducentes. Debería hacer una dieta saludable y eliminar o reducir aquello que le perjudica. Relaciones afectivas gratas, con un alto grado de comunicación y entendimiento.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Procure terminar todas esas cosas que tiene pendientes antes de acometer otras. Su creatividad y buen gusto se pondrán de manifiesto en cuanto haga. En el amor se sentirá correspondido.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Controle su mal humor o echará a perder la mañana. Comentar sus problemas con las personas de su intimidad le ayudará a verlos de forma más objetiva e incluso a encontrarles solución. Al final del día habrá recuperado su buen humor y se sentirá feliz.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Estado de ánimo irascible, que propiciará enfrentamientos en el campo afectivo. Intente recuperar su buen humor y emplee sus energías en limar asperezas en vez de suscitarlas. El día puede resultar estupendo si es hábil con las personas que le rodean.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No abandone sus proyectos aunque se sienta atraído por otras actividades. Tampoco debe dejarse convencer por alguien que pueda resultar muy persuasivo. No necesita explorar nuevos campos para alcanzar el éxito. Día propicio para cultivar la amistad.