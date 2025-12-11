El truco de los fontaneros que hace que tu calefacción caliente más y gaste menos

El invierno está a la vuelta de la esquina y es de vital importancia empezar a preparar esta temporada en que las temperaturas caen en picado. Hacer el cambio de armario es el primer paso: sacar toda la ropa de abrigo, preparar los edredones y desempolvar las mantas. Aun así, queda el paso más importante: encender la calefacción, que puede ocasionar algún que otro problema.

El encarecimiento del precio de la luz y del gas también repercute en la factura que recibimos en casa. La eficiencia energética a veces brilla por su ausencia y debemos recurrir a métodos menos convencionales para lograr una temperatura confortable en casa.

Recomendaciones

Una de las recomendaciones que más circulan por parte de los fontaneros es la de revisar previamente el sistema calefactor de la casa. Año tras año, existe un desgaste en el sistema, el cual se debe revisar y cuidar. Purgar radiadores, revisar la caldera y hacer el mantenimiento preventivo pertinente para cuidar la instalación son los primeros pasos para lograr una mayor climatización y eficiencia.

Si aun así no logramos climatizar del todo nuestra casa, hay ciertos trucos y pequeñas acciones que nos pueden ayudar a hacerlo. Aunque está claro que lo más importante es una instalación potente, estos detalles van a ayudarte.

Consejos

Aparte de una cuestión de lógica, como no colocar muebles ni cortinas gruesas delante de las fuentes de calor, los fontaneros recomiendan instalar placas reflectantes detrás de los radiadores. Estas ayudan a que el calor no se pierda dentro de la pared y rebote hacia el centro de la habitación. De esta manera, sin aumentar el consumo energético conseguimos aumentar la temperatura en la habitación.

Una última recomendación es poner una pequeña repisa encima del radiador para que el calor no suba demasiado rápido y se pierda por el techo, cosa que hace que, al acumular durante más tiempo el calor en medio de la habitación, aumente el confort y la temperatura.