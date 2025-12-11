Sueldos
Una española revela su sueldo trabajando en Suiza: "Gano más que un ingeniero en España"
Un español en Suiza se hace viral por la cantidad de dinero que puede ahorrar en tan solo un mes
Un español alucina con las diferencias a la hora de ahorrar en Suiza y España
Andrea Riera
Aunque los sueldos en España han crecido un 4,4% respecto a 2024, los últimos datos de Eurostat correspondientes a julio de 2025, apuntan que el país registra un salario mínimo bruto de 1.381 euros dividido en 12 pagas prorrateadas.
Por este motivo, muchos españoles deciden mudarse a otros países en busca de trabajo y un sueldo digno. Sara, una joven de 22 años, eligió Suiza en busca de un futuro mejor y explicó su experiencia en @MeVoyalMundo.
Se trata de uno de los países europeos que más atrae a quienes buscan calidad de vida, gracias a su estabilidad política, su seguridad y, sobre todo, sus elevados salarios.
Hace dos años, la joven de Burgos comenzó a trabajar como 'au pair', realizando jornadas de 7 de la mañana a 18 horas por un sueldo de aproximadamente 600 francos mensuales (unos 638 euros).
Con el tiempo, ha conseguido compaginar dos empleos, uno en un supermercado y otro en un bar. Asegura que gana "más de lo que gana un ingeniero en España", con un salario total cercano a los 5.000 francos mensuales, es decir, más de 5.300 euros.
Según cuenta, lo habitual en el país es que los salarios se sitúen entre los 6.000 y los 8.000 francos al mes, y afirma que no contempla regresar a trabajar en España: "No vuelvo a trabajar por 1.000 euros al mes. En España trabajas para sobrevivir. Si te sobran 10 o 20 euros al mes, es mucho".
No obstante, Sara reconoce que la vida en Suiza también tiene un lado menos visible: la gente está muy centrada en el trabajo y deja en segundo plano la vida social: "Solo piensan en dinero, dinero, dinero. Hay mucha soledad. Si no vienes acompañado o no eres muy fuerte de mente, aquí te deprimes".
