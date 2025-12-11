Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Leire DíezRosalíaUCOMaría Corina MachadoBarcelonaAliança CatalanaReal MadridRescate bancaCiudad de sombrasLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025
instagramlinkedin

LLega el frío

Así debes lavar y secar tu plumífero en casa para que no se estropee (ni tengas que llevarlo a la tintorería)

Es una forma muy fácil de arreglar los inconvenientes con este tipo de prendas

El botón desconocido en el desagüe de tu lavadora

El truco para lavar las chaquetas sintéticas y los plumíferos en la lavadora

El truco para lavar las chaquetas sintéticas y los plumíferos en la lavadora

AD

Pedro G. Cuesta

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Lavar las chaquetas de invierno y los plumones no siempre es una tarea fácil; de hecho, para superar este problema muchas personas deciden llevarlos a la tintorería.

Además, la situación se agrava con el proceso de secado, ya que estas prendas están acolchadas y se hace complicado secarlas.

Vídeo viral: Descubre el botón desconocido en el desagüe de tu lavadora

Vídeo viral: Descubre el botón desconocido en el desagüe de tu lavadora

La mejor manera para lavar un plumón

Un buen lavado y, sobre todo, un buen secado son esenciales para evitar que se dañe la chaqueta. Los pequeños errores en el lavado pueden provocar un encogimiento involuntario, pero también desgarros u otros desperfectos en el tejido.

Noticias relacionadas y más

Todos estos problemas pueden solucionarse con algunos trucos durante el lavado y el secado. De hecho, al igual que las prendas de lana, los plumones, así como las chaquetas sintéticas, pueden lavarse a máquina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su 'presunción de inocencia', pero no su honor
  2. Eterno Robe', artículo de David y Jose Muñoz (Estopa)
  3. España paga este jueves 4.575 millones del rescate europeo de 2012 y se libra de las visitas de los 'hombres de negro
  4. Llega a Barcelona una de las cadenas de gangas más populares de Europa: abrirá una megatienda en primavera
  5. La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo violó y golpeó hasta la muerte
  6. Los síntomas silenciosos que obligaron a Robe Iniesta a cancelar sus conciertos: qué es el tromboembolismo pulmonar y por qué pone en riesgo la vida
  7. Sandra Rodríguez, profesora de Física y Química: 'No hay ninguna materia científica obligatoria en 4º de la ESO
  8. Un vecino logra que su ayuntamiento le devuelva dinero por no aplicarle un beneficio fiscal en la tasa de basuras

La UE acuerda la reforma farmacéutica europea para reforzar el acceso y el suministro a medicamentos

La UE acuerda la reforma farmacéutica europea para reforzar el acceso y el suministro a medicamentos

Así debes lavar y secar tu plumífero en casa para que no se estropee (ni tengas que llevarlo a la tintorería)

Así debes lavar y secar tu plumífero en casa para que no se estropee (ni tengas que llevarlo a la tintorería)

Marcus Rashford, tras visitar un colegio en El Raval: "Comprendo a la perfección la situación de estos niños"

Marcus Rashford, tras visitar un colegio en El Raval: "Comprendo a la perfección la situación de estos niños"

Un muerto y un desaparecido en el naufragio de una neumática en Cádiz

Un muerto y un desaparecido en el naufragio de una neumática en Cádiz

La trama de hidrocarburos de Aldama empleó un millón de euros para comprar su licencia a Ábalos y Koldo: "Lo tengo fácil jajaja"

La trama de hidrocarburos de Aldama empleó un millón de euros para comprar su licencia a Ábalos y Koldo: "Lo tengo fácil jajaja"

Luis Fernández estrena 'Los protegidos: Un nuevo poder': "Esta temporada es la más parecida al principio, a la serie original"

Luis Fernández estrena 'Los protegidos: Un nuevo poder': "Esta temporada es la más parecida al principio, a la serie original"

LaLiga y Strive lanzan una 'joint venture' estratégica en la zona MENA y el sur de Asia

LaLiga y Strive lanzan una 'joint venture' estratégica en la zona MENA y el sur de Asia

La comisión antiacoso del PSOE cierra el informe del caso Salazar y lo trasladará a las partes

La comisión antiacoso del PSOE cierra el informe del caso Salazar y lo trasladará a las partes