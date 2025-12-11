Así debes lavar y secar tu plumífero en casa para que no se estropee (ni tengas que llevarlo a la tintorería)

Lavar las chaquetas de invierno y los plumones no siempre es una tarea fácil; de hecho, para superar este problema muchas personas deciden llevarlos a la tintorería.

Además, la situación se agrava con el proceso de secado, ya que estas prendas están acolchadas y se hace complicado secarlas.

La mejor manera para lavar un plumón

Un buen lavado y, sobre todo, un buen secado son esenciales para evitar que se dañe la chaqueta. Los pequeños errores en el lavado pueden provocar un encogimiento involuntario, pero también desgarros u otros desperfectos en el tejido.

Todos estos problemas pueden solucionarse con algunos trucos durante el lavado y el secado. De hecho, al igual que las prendas de lana, los plumones, así como las chaquetas sintéticas, pueden lavarse a máquina.