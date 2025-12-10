Running
La mejor música para correr según los expertos: "Cuanto más rápida sea la melodía, mejor será el rendimiento"
Los auriculares se han convertido en uno de los complementos más importantes para muchos corredores
Carlos Rojo, experto en 'running', sobre las diferencias entre correr en la cinta o en la calle: "Puede afectar tu rendimiento"
Marta Molina, doctora en traumatología, explica cada cuánto debes cambiar tus zapatillas de running
La motivación es una parte fundamental del ejercicio físico. No importa si eres deportista de alto rendimiento o un aficionado, sin motivación te será mucho más complicado conseguir tus objetivos.
La música puede darte un impulso adicional para alcanzar la meta, no abandonar el ejercicio e incluso, comenzar el entrenamiento. En la actualidad, los auriculares se han convertido en uno de los complementos más importantes para muchos corredores.
No obstante, no es lo mismo escuchar tu canción favorita que un artista que no te gusta. Leane Hall, entrenadora y psicóloga australiana, ha liderado una investigación que indica que los géneros musicales afectan de manera distinta durante la actividad física.
"Parte de esto se reduce a gustos personales, pero en realidad lo importante son los sentimientos que este tipo de música te genera", apuntó la investigadora. Según los resultados, los estilos más recomendados son: pop, rock y heavy metal.
El ritmo como factor determinante
En contraparte, el estudio señala que los géneros menos efectivos para entrenar son: reggae, música clásica y ópera. Durante cinco días, el rendimiento deportivo de los usuarios fue evaluado con diferentes géneros musicales.
El experimento concluyó que el ritmo de la música tiene influencia en la intensidad que proyecta el deportista. Además, si la melodía concuerda con el estado de ánimo del corredor el efecto aumenta considerablemente.
Según otro estudio de la Universidad de Brunel, escuchar música mientras corres puede incrementar un 15% el rendimiento. Por otro lado, la entrenadora personal Tanya Poppet declaró al sitio web 'El Destape' que "cuanto más rápida sea la melodía, mejor será el rendimiento".
La especialista explica que de esta manera "el cerebro recibe más estímulos y mejora las capacidades físicas". En el artículo, Poppet concluye que "si pones música que te motive, el rendimiento mejorará considerablemente".
- La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
- La torre más alta de Barcelona ya es una realidad
- El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
- El CNI busca personal con citas por toda España para paliar la ola de jubilaciones de agentes 'boomers