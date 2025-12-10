El horóscopo de mañana, jueves 11 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 11 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No se precipite al juzgar la conducta de algún familiar y trate de ser más transigente. Alguien de su entorno le proporcionará buenas ideas relativas a intereses económicos. Su vida sentimental se afianzará.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Domine su pereza y trate de pasar un día divertido con sus familiares. Huya de deportes que conlleven peligro, pues hay riesgo de algún pequeño accidente. Buenas relaciones amistosas y excelente clima familiar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Habrá conatos de fricción en el seno familiar, que no pasarán a mayores si no se empecina en hacer prevalecer su opinión. El acento del día estará puesto en la amistad, pues será con sus amigos con quienes pase los mejores momentos de la jornada.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Día abonado a los conflictos en su vida sentimental y familiar. Abandone posturas de víctima, que resultarían molestas, y deje que prevalezca su sentido común, poniendo de su parte cuanto pueda para recuperar la alegría.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su vida social será intensa y puede resultar gratificante si huye de los excesos. Moderación es la palabra clave para que pueda disfrutar de las muchas oportunidades que el día le deparará. En el plano afectivo imperará la normalidad.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su habilidad manual estará en cotas altas por lo que podrá quitarse de encima, sin esfuerzo, un montón de pequeñas y molestas tareas que tiene pendientes. Estado de ánimo con grandes oscilaciones, pero el balance del día resultará positivo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Buen día para realizar compras si se deja guiar por su instinto. Acaso surjan fricciones en el seno familiar. La velada se anuncia muy animada y propicia a los excesos. No se abandone a impulsos del momento si no quiere hacer algo de lo que se podría arrepentir.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Recibirá excelentes noticias relacionadas con su profesión. Las relaciones familiares se desenvolverán en un clima de perfecto entendimiento. La noche le brindará momentos inolvidables.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Ciertos asuntos profesionales le tendrán ensimismado; convendría, pues, que procure alejarlos de su mente. Si descansa lo suficiente, y consigue distraerse, más tarde los verá bajo mejor perspectiva. Relaciones afectivas tranquilas y gratas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Le será difícil conseguir la concentración necesaria para llevar a cabo su cometido, por lo que será preferible que dedique el día a actividades de ocio. Haga planes para divertirse y conseguirá elevar su bajo estado de ánimo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una indiscreción suya podría dar al traste con un asunto en el que hay un marcado interés por su parte. Su vida social girará hoy alrededor de sus compañeros de trabajo. Relaciones afectivas gratas y estado de ánimo con tendencia a la euforia.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su buena estrella brillará con luz propia, pero le convendría tratar de ayudarla un poco y no dejarlo todo al azar. Si va de compras evite comprar por comprar. En el plano sentimental reinará la comprensión.