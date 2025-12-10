De Hollywood a Cadaqués: la maquilladora de Brad Pitt, Brigitte Bardot y Andrea Bocelli y la princesa Charlène de Mónaco encuentra refugio creativo en el Empordà

Con más de dos décadas entre bastidores del cine, la música y la televisión internacional, Nora Aoun ha tenido el privilegio de maquillar desde princesas y estrellas de Hollywood hasta grandes nombres del mundo del entretenimiento y la cultura europea. Hoy, esta artista discreta pero fascinante reparte su tiempo y su calma entre París y Cadaqués, donde ha encontrado un refugio de arte, luz y autenticidad.

Actualmente, está inmersa en la grabación de un nuevo programa con el presentador estrella, Christophe Beaugrand. "Se graba en Tenerife. España siempre me ha recibido con mucha calidez". Con la misma energía abierta y curiosa que la ha llevado por medio mundo, añade: "Ahora que paso la mitad del año en Cadaqués, me encantaría trabajar más en esta zona".

La artista colaborando en un proyecto en Cadaqués / José Ignacio Piris

Entre focos y tramontana

Después de una larga trayectoria en el mundo del cine, la televisión y la música internacional, Nora Aoun reparte ahora su vida entre los focos y la tramontana. Instalada desde hace dos años entre París y Cadaqués, ha encontrado en este pueblo ampurdanés un refugio creativo, un espacio de calma e inspiración que contrasta con la agitación del mundo del espectáculo donde se ha convertido en una de las profesionales más solicitadas.

Con más de 25 años de carrera entre escenarios, festivales y rostros famosos, ha acabado encontrando en Cadaqués una conexión inesperada con el arte y la vida. El icónico pueblo ampurdanés ha capturado su imaginación y creatividad, ofreciendo un contraste fascinante con la frenética vida de la capital francesa, explica. Nora Aoun ha tenido el privilegio de trabajar con grandes figuras francesas e internacionales y, de hecho, se podría decir que su trayectoria ha estado, en parte, ligada desde hace muchos años a Cadaqués. Entre la larga lista de estrellas a las que ha maquillado, destaca Amanda Lear, musa del genial Salvador Dalí e icono transgresor de la cultura europea. "He maquillado a Amanda Lear, a quien adoro, en varias ocasiones, sobre todo el año pasado, para un programa de máxima audiencia de TF1".

Una lista de nombres icónicos

Hoy, el Cadaqués que inspiró a Dalí acoge a Nora, que pasea por las mismas calles donde un día latió la creatividad del genio surrealista y de tantos otros artistas.

Nora Aoun es una profesional discreta, pero con un currículum que impresiona. Ha sido la maquilladora oficial de figuras como Charlène de Mónaco y de algunos de los presentadores de televisión más conocidos de Francia, como Nikos Aliagas (Star Academy), Christophe Beaugrand (Big Brother, Ninja Warrior) y Victoria Silvstedt (La Roue de la Fortune), así como de la actriz Mathilde Seigner. También ha trabajado en grandes eventos internacionales como el Festival de Cine de Cannes o los NRJ Music Awards, donde ha tenido la oportunidad de maquillar a estrellas como Brad Pitt, Pharrell Williams, David Guetta, Black Eyed Peas, Andrea Bocelli, John Travolta, Omar Sy o Jane Fonda. En el ámbito español, ha maquillado a iconos como Rossy de Palma, Victoria Abril y Carmen Maura.

Nora Aoun con la actriz española Carmen Maura / Ampurdán

Su trayectoria también ha llegado al mundo de la política: ha maquillado a expresidentes de Francia como Nicolas Sarkozy, François Hollande y Valéry Giscard d’Estaing. Su carrera internacional la ha llevado también al Líbano, donde ha colaborado con diseñadores de renombre como Elie Saab y Zuhair Murad. Recuerda esa etapa con especial cariño: "Durante mi experiencia en Beirut fui estilista y directora de arte: maquillaje, peluquería y estilismo, en un programa muy conocido de aquel momento. Confiaron en mí y sugerí que contrataran a un director francés que, años después, se convertiría en una figura clave en Francia. Siempre he tenido buen ojo para detectar talento".

A medida que continúa recordando, van aflorando nuevos nombres icónicos: "Me he encontrado maquillando a actores para los Óscar, como Isabelle Huppert, y también he tenido la oportunidad de trabajar con Phil Collins". Uno de los recuerdos más especiales es el del legendario diseñador Karl Lagerfeld: "Un hombre extraordinario, muy exigente pero también muy generoso. Fue todo un honor". E incluso rememora haber maquillado a Brigitte Bardot, icono del cine y de la belleza francesa. "Es un gran orgullo haber compartido instantes de intimidad profesional con tantas estrellas".

La lista de personalidades parece inacabable. Se adentra de nuevo en los recuerdos y aparecen figuras míticas de la música y el cine: "Jane Birkin, Charles Aznavour, Kylie Minogue, Johnny Hallyday, Omar Sy, Mireille Darc, Juliette Binoche y Vanessa Paradis". Y su trayectoria no se detiene en Francia: "Hay grandes artistas italianos como Zucchero, Umberto Tozzi y, por descontado, Andrea Bocelli".

Omar Sy, actor de la serie de Netflix 'Lupin', con la maquilladora / Ampurdán

Hoy, la musa del maquillaje ha encontrado en Cadaqués mucho más que un refugio: "Llegué hace 17 años gracias a un amigo músico, David Murray, y me cautivó enseguida", recuerda. El pueblo, con su luz, la mezcla de nacionalidades y la fuerte presencia artística, la ha seducido profundamente. Con los años, ha descubierto que su trabajo va mucho más allá de la estética. "Ayudar a la gente a descubrir su belleza interior y conectar con ella es, sin duda, lo que más me gusta. He ayudado a algunas mujeres a sentirse más bellas y a ganar confianza. ¡Esa es una de mis mayores fuentes de orgullo! Mejorar la belleza de las personas es realmente terapéutico e increíblemente gratificante para mí. Aportar alegría, hacer que la gente se sienta bella y permitirles descubrir los rasgos maravillosos que tienen, pero que nunca han sabido o podido destacar: a eso me dedico", señala.

Lo que más le gusta, asegura, es el contacto con la gente, las conexiones humanas. "Por descontado, es halagador maquillar a una princesa o a una estrella de Hollywood. Pero uno de mis recuerdos más vívidos es maquillar a la madre de la presentadora de televisión con quien trabajo para su boda. Estalló en lágrimas porque nunca se había visto tan guapa. Es por momentos como estos que estoy contenta de hacer este trabajo", concluye.