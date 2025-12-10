La Marató
Casa Mas convierte sus canelones en solidaridad
La compañía catalana lanza la campaña #DeCaneloACanelo para destinar parte de las ventas de sus canelones a la investigación contra el cáncer a través de La Marató de 3Cat
La carrera contra el cáncer de Barcelona vuelve por noveno año consecutivo en una jornada solidaria y familiar
'La Marató' de 3Cat sale del plató de TV3 para combatir el cáncer
Mariona Carol Roc
Casa Mas ha puesto en marcha esta Navidad la campaña solidaria #DeCaneloACanelo, con la que va a donar una parte de las ventas de su producto estrella, los canelones, a la Fundació La Marató de 3Cat.
El objetivo es impulsar proyectos científicos dedicados al estudio, tratamiento y prevención del cáncer.
“La cocina siempre ha sido un espacio para compartir. Este año, nuestros canelones llevan un ingrediente más: la solidaridad”, afirma Sebastià Mas, director general y propietario de Casa Mas.
“Creemos que las empresas debemos tener un papel activo en La Marató de 3Cat que vaya más allá de una aportación económica, por eso hemos creado esta iniciativa”.
Del plato al compromiso
En Catalunya, los canelones son un símbolo gastronómico de la Navidad, igual que La Marató es un símbolo de solidaridad colectiva.
La iniciativa recuerda que "cada canelón cuenta", convirtiendo cada plato en un gesto de apoyo a la investigación oncológica.
Con la etiqueta #DeCaneloACanelo, Casa Mas invita a los consumidores a compartir su apoyo en redes sociales y sumarse así a esta cadena solidaria durante las fiestas.
Una Navidad para ayudar
La compañía subraya que incluso un pequeño gesto puede marcar la diferencia: un simple plato de canelones puede contribuir a impulsar la investigación que salva vidas.
