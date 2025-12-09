Premios
El convento de monjas de Barcelona que gana un Solete de la Guía Repsol por sus dulces
Este año, por primera vez, 27 comunidades religiosas entran en la lista que se publica por Navidad
Los 10 restaurantes de Barcelona que recomienda la Guía Repsol para esta Navidad
Cristina Sebastián
Se acerca la Navidad y, como cada año, la Guía Repsol otorga más de 300 Soletes de Navidad a los mejores establecimientos gastronómicos de España en esta época.
Este 2025, han entrado por primera vez en la lista varios conventos de clausura donde se elaboran diferentes dulces artesanos manteniendo viva la repostería tradicional española.
Soletes Repsol
A diferencia de los tradicionales Soles Repsol, que se otorgan a restaurantes de alta cocina, los Soletes Repsol surgieron en 2021 con el propósito de premiar a comercios cotidianos donde prima la calidad y el buen hacer.
En la edición de Navidad, la guía se centra en las celebraciones y premia a establecimientos donde se elaboran productos típicos navideños. En la lista entran pastelerías donde hacen roscones de reyes, pequeños restaurantes que organizan comidas y cenas de Navidad, churrerías que ofrecen los mejores churros con chocolate o, por primera vez este año, conventos donde cocinan dulces típicos navideños.
Convento de las clarisas
Uno de los 27 conventos premiados lo encontramos en Barcelona, concretamente en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Se trata del convento de Santa María de Jerusalén donde, desde 1970, las monjas clarisas que habitan en él elaboran diferentes dulces que venden en el mismo convento o a través de su página web.
En sus redes sociales comparten imágenes de los diferentes postres que elaboran. Los más populares son las Delicias de Jerusalén, unas pastas elaboradas con almendras y cacahuetes.
Además, durante la época de otoño y Navidad, también preparan panellets, polvorones y mantecados para compartir en familia.
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares
- Adiós a esta emblemática tienda de turrones de Portal de l'Àngel: casi 200 años de historia
- ¿Qué centros comerciales están abiertos hoy, Día de la Constitución, en Barcelona y Catalunya?