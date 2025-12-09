Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Emergencia en CatalunyaPeste porcinaHuelga taxistasBalizas V16GósolMusicales
instagramlinkedin

Salud

Las 5 mejores frutas para combatir el estrés para el cardiólogo Aurelio Rojas: "Puede cambiarte por completo en tan solo cuatro días"

Consumirla dos veces al día, durante dos semanas, mejora el bienestar general y reduce la fatiga y el cansancio

Aurelio Rojas, cardiólogo: "No me obsesionaría con el número de pasos, no hace falta llegar a 10.000. El sedentarismo mata"

¿El paracetamol perjudica la salud? El cardiólogo Aurelio Rojas pone fin a las dudas

Frutas

Frutas / Freepik

Cristina Sebastián

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La fruta es un alimento fundamental en nuestra alimentación gracias a las diferentes vitaminas y la fibra que nos aporta. Pero, además, tiene un beneficio que suele pasar desapercibido: algunas frutas también nos ayudan a combatir el estrés.

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales como doctorrojass, ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo donde elabora una lista de las cinco frutas que más ayudan a combatir el estrés.

Arándanos

Arándanos

En quinto lugar, el doctor Rojas coloca a los arándanos. “Ayudan a reducir la inflamación sistémica asociada al estrés crónico y mejoran la función cognitiva en situaciones de fatiga mental”, asegura el experto.

Añade que los arándanos son ricos en antocianinas, el pigmento que les proporciona su color morado o rojo tan característico. Este elemento tiene una función antioxidante para nuestro organismo.

Naranja / cítricos

Naranja / cítricos

La naranja contiene una alta cantidad de vitamina C que, según el cardiólogo, contribuye a reducir el cortisol, una hormona que se libera en momentos de estrés. Los cítricos también ayudan a mejorar la respuesta inmunitaria cuando sufrimos mucho estrés.

Plátano

Plátano

El plátano, además de ser rico en potasio, también lo es en triptófano, la materia prima con la que se produce posteriormente la serotonina, conocida popularmente como la hormona de la felicidad, ya que se encarga de controlar el estado de ánimo.

Aguacate

Aguacate

En segundo lugar, en la lista del doctor Rojas encontramos el aguacate que, aunque no es dulce, es una fruta. “El aguacate contiene vitamina B6, que es clave en algunos neurotransmisores del bienestar como la serotonina o la dopamina”.

El aguacate también contribuye a estabilizar la glucosa. “Si reducimos los picos de glucosa, es decir, los aumentos repentinos en los niveles de azúcar en sangre, reducimos también el estrés”.

Kiwi

Kiwi

La mejor fruta para combatir el estrés, según el cardiólogo, es el kiwi. “Esta fruta puede cambiarte por completo en tan solo cuatro días si sufres de estrés”, afirma Rojas.

El kiwi nos aporta numerosos beneficios, ya que contiene una alta cantidad de vitamina C, fibra que regula el sistema digestivo, niveles elevados de potasio y antioxidantes, en tan solo una pieza de fruta.

En el vídeo, Rojas menciona un estudio publicado en 'British Journal of Nutrition' en 2023, donde se comprobó que “consumir dos kiwis al día, durante dos semanas, mejoró el bienestar general del 60% de personas participantes, redujo la fatiga y el cansancio de un 35%, y bajó significativamente los niveles de estrés”, además de que ayuda a conciliar el sueño, según ha explicado Rojas con anterioridad.

Noticias relacionadas y más

Además, este estudio mostró que la combinación de nutrientes del kiwi mejora mucho más la salud que la vitamina C sola.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
  2. Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
  3. El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
  4. ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
  5. Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
  6. La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
  7. El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares
  8. La torre más alta de Barcelona ya es una realidad

Las 5 mejores frutas para combatir el estrés para el cardiólogo Aurelio Rojas: "Puede cambiarte por completo en tan solo cuatro días"

Las 5 mejores frutas para combatir el estrés para el cardiólogo Aurelio Rojas: "Puede cambiarte por completo en tan solo cuatro días"

El horóscopo de hoy, miércoles 10 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

El horóscopo de hoy, miércoles 10 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Catalunya pide el nuevo reglamento europeo de cohesión no reste relevancia a las regiones

Catalunya pide el nuevo reglamento europeo de cohesión no reste relevancia a las regiones

Trump enmaraña la lucha de Paramount y Netflix por Warner, HBO y CNN

Trump enmaraña la lucha de Paramount y Netflix por Warner, HBO y CNN

El PSOE se abre a la ley de sus socios que plantea las lenguas cooficiales como requisito para acceder al empleo público

El PSOE se abre a la ley de sus socios que plantea las lenguas cooficiales como requisito para acceder al empleo público

Barcelona prevé cambios en el proyecto del museo Thyssen en paseo de Gràcia ante las quejas vecinales

Barcelona prevé cambios en el proyecto del museo Thyssen en paseo de Gràcia ante las quejas vecinales

DIRECTO | Zelenski enviará este miércoles a Trump una propuesta para terminar con la guerra

DIRECTO | Zelenski enviará este miércoles a Trump una propuesta para terminar con la guerra

¿Pudo el virus de la peste porcina escaparse de un laboratorio? 4 indicios científicos para entender qué sabemos de esta hipótesis

¿Pudo el virus de la peste porcina escaparse de un laboratorio? 4 indicios científicos para entender qué sabemos de esta hipótesis