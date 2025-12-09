Las 5 mejores frutas para combatir el estrés para el cardiólogo Aurelio Rojas: "Puede cambiarte por completo en tan solo cuatro días"

Salud
Cristina Sebastián
La fruta es un alimento fundamental en nuestra alimentación gracias a las diferentes vitaminas y la fibra que nos aporta. Pero, además, tiene un beneficio que suele pasar desapercibido: algunas frutas también nos ayudan a combatir el estrés.
El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales como doctorrojass, ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo donde elabora una lista de las cinco frutas que más ayudan a combatir el estrés.
En quinto lugar, el doctor Rojas coloca a los arándanos. “Ayudan a reducir la inflamación sistémica asociada al estrés crónico y mejoran la función cognitiva en situaciones de fatiga mental”, asegura el experto.
Añade que los arándanos son ricos en antocianinas, el pigmento que les proporciona su color morado o rojo tan característico. Este elemento tiene una función antioxidante para nuestro organismo.
La naranja contiene una alta cantidad de vitamina C que, según el cardiólogo, contribuye a reducir el cortisol, una hormona que se libera en momentos de estrés. Los cítricos también ayudan a mejorar la respuesta inmunitaria cuando sufrimos mucho estrés.
El plátano, además de ser rico en potasio, también lo es en triptófano, la materia prima con la que se produce posteriormente la serotonina, conocida popularmente como la hormona de la felicidad, ya que se encarga de controlar el estado de ánimo.
En segundo lugar, en la lista del doctor Rojas encontramos el aguacate que, aunque no es dulce, es una fruta. “El aguacate contiene vitamina B6, que es clave en algunos neurotransmisores del bienestar como la serotonina o la dopamina”.
El aguacate también contribuye a estabilizar la glucosa. “Si reducimos los picos de glucosa, es decir, los aumentos repentinos en los niveles de azúcar en sangre, reducimos también el estrés”.
La mejor fruta para combatir el estrés, según el cardiólogo, es el kiwi. “Esta fruta puede cambiarte por completo en tan solo cuatro días si sufres de estrés”, afirma Rojas.
El kiwi nos aporta numerosos beneficios, ya que contiene una alta cantidad de vitamina C, fibra que regula el sistema digestivo, niveles elevados de potasio y antioxidantes, en tan solo una pieza de fruta.
En el vídeo, Rojas menciona un estudio publicado en 'British Journal of Nutrition' en 2023, donde se comprobó que “consumir dos kiwis al día, durante dos semanas, mejoró el bienestar general del 60% de personas participantes, redujo la fatiga y el cansancio de un 35%, y bajó significativamente los niveles de estrés”, además de que ayuda a conciliar el sueño, según ha explicado Rojas con anterioridad.
Además, este estudio mostró que la combinación de nutrientes del kiwi mejora mucho más la salud que la vitamina C sola.
