El horóscopo de mañana, miércoles 10 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 10 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Día muy especial, en el que no tendrá razón ni momento alguno para sentirse aburrido. Trabajo, amistad y amor estarán en las cotas más altas. ¡Enhorabuena y sepa disfrutar de su suerte!

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Hoy podrá cumplir con facilidad sus objetivos profesionales. Recibirá una invitación llegada de muy lejos. En lo sentimental estará mucho más unido a la persona que de verdad le interesa y su grado de intimidad mejorará sensiblemente.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Encontrará comprensión en sus superiores, pero le conviene abandonar sus fantasías y dedicarse de lleno a su trabajo. Las relaciones con un amigo pueden llegar a ser muy tensas. Procure poner más calor en su vida sentimental.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Trate de no mostrarse irritado en su entorno laboral. Sus ganas de divertirse se verán frenadas por una preocupación familiar. Sus relaciones sentimentales serán totalmente satisfactorias.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su trabajo le ocupará tanto tiempo que la persona por quien se interesa sentimentalmente es posible que se sienta defraudada. Su facilidad para las relaciones sociales será de gran ayuda en su trayectoria profesional. Cuídese de las reacciones imprevisibles de algunas personas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Encontrará más comprensión y apoyo en sus superiores que en sus compañeros de trabajo. Un nuevo enfoque en su actividad profesional puede llevarle al éxito. Buena armonía en el seno familiar y ligeras discrepancias en el terreno amistoso.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Sus perspectivas profesionales y económicas tienden a mejorar, pero cabe en lo posible que surjan problemas con alguien de su intimidad por cuestiones de dinero. No invierta a tontas y a locas, sino tras un detenido estudio de cualquier propuesta.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En el plano profesional el día resultará inmejorable. La suerte le acompañará en todo cuanto se proponga. Su pareja y usted harán planes en un clima de excitación y alegría.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Dedique a sus socios o compañeros el tiempo necesario y escuche con atención cuanto tengan que decirle. Se verá favorecido por la oportunidad de un estupendo viaje, que debería aprovechar. Normalidad en su vida familiar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Esté preparado, pues es muy posible que hoy deba asumir obligaciones profesionales adicionales. Si quiere recuperar la armonía en su entorno familiar o sentimental necesitará más de una sonrisa y muy buenas palabras.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No desperdicie sus energías y procure emplear de forma constructiva su tiempo. Si no domina su tendencia al escapismo será inútil que intente hacer vida social, pues no disfrutará en absoluto de la compañía de los demás. Día poco favorable para el amor.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Acaso le desagrade un cometido que le han asignado, pero le conviene llevarlo a buen término. Día favorable para cultivar la amistad, que le proporcionará múltiples satisfacciones. En sus relaciones familiares predominarán la buena voluntad y el entendimiento.