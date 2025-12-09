Famosos
Gonzalo Bernardos se vuelca con el Espanyol y apunta a Europa: "No es nuestro objetivo, es nuestra ilusión"
El profesor de la Universidad de Barcelona compartió varios mensajes en X tras la victoria del conjunto blanquiazul al Rayo Vallecano
Manolo se instala en el top-5 de la Liga: "Hay que disfrutar del Espanyol de una puta vez"
El Espanyol se permite soñar: escala hacia Europa y ya es quinto tras derrotar al Rayo Vallecano
El Espanyol está que se sale. En rueda de prensa, Manolo González fue claro tras la victoria agónica ante el Rayo Vallecano: "Hay que disfrutar del Espanyol de una puta vez". Y normal, porque el equipo blanquiazul está en quinta posición con 27 puntos y ya es un claro candidato a luchar por entrar en competición europea, aunque en el vestuario son claros: "Antes la permanencia".
Los de Manolo González están siendo el equipo revelación de LaLiga y todos hablan de ello. El último en pronunciarse fue el economista Gonzalo Bernardos, quien se rindió ante el triunfo del Espanyol, en X: "Espectacular partido. El equipo ha competido los 90 minutos y ha impedido que el Rayo jugara como está acostumbrado. Gran planteamiento, otra vez más, de Manolo González".
"Hay que valorar al entrenador que tenemos"
El profesor de la Universidad de Barcelona quiso poner en valor el trabajo de dos futbolistas: "Calero y Cabrera han estado inconmensurables". Dos defensas que fueron titulares en los dos descensos recientes del club. No obstante, la situación ha cambiado gracias a Manolo González. "Hay que valorar, y mucho, al entrenador que tenemos. Espero que nos dure muchos años", comentó en X.
A pesar de la victoria, Bernardos no se olvidó de la actuación arbitral: "Horroroso arbitraje de Sánchez Martínez y del Melero en el VAR. ¿Dónde Melero ha visto fuera de juego en el gol anulado a Kike García? La fotografía que ha mostrado el VAR deja clarísimo que está en línea".
"No es la posición que le corresponde"
El economista compartió que el Espanyol está a cuatro puntos por encima del cuarto clasificado, pero advirtió que "no es la posición que le corresponde por la inversión realizada en plantilla".
"La clave está en un entrenador excepcional y unos jugadores que compiten como no lo había visto desde hace muchos años", compartió en la red social de Elon Musk.
Con la tercera victoria consecutiva, el profesor de la Universidad de Barcelona señaló que la afición espanyolista tiene por delante una semana "para disfrutar" del gran momento que atraviesa el club, tanto en lo deportivo como en lo institucional.
Por último, señaló que si el Espanyol no acaba clasificándose para Europa esta temporada no sería un fracaso, ya que "no es nuestro objetivo, es nuestra ilusión".
