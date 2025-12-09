Salud
Antonio Valenzuela, fisioterapeuta, sobre el sedentarismo: "Una persona que pasa todo el día sentada y va una hora al día al gimnasio"
Un 40% de la población adulta en España no alcanza los mínimos recomendados de actividad física
Francis Holway, experto en nutrición y deporte, sobre si entrenar en ayuna quema más grasa: "Sí... pero no como te lo venden"
El sedentarismo es uno de los mayores problemas de salud en la actualidad. Según la Organización Mundial de la Salud, el sedentarismo es causante de más de cinco millones de muertes anuales en todo el mundo.
En España, un 40% de la población adulta no alcanza los mínimos recomendados de actividad física. Este estilo de vida aumenta el riesgo de sufrir hipertensión, diabetes, obesidad e ictus, entre otras enfermedades cardiovasculares.
En este contexto, es importante tener unos buenos hábitos de vida para reducir la presión arterial, los niveles de azúcar en sangre, el estrés y mejorar la circulación sanguínea.
Por este motivo, el fisioterapeuta Antonio Valenzuela ha destacado la importancia de mantener el cuerpo activo y en movimiento. Según ha explicado en una reciente entrevista, compartida en redes sociales, una hora diaria de gimnasia no es suficiente para contrarrestar una vida sedentaria.
"Una persona que pasa todo el día sentado porque está trabajando, porque está en casa viendo la televisión, o en el auto trabajando, etc. y va, te lo voy a decir incluso todos los días una hora al gimnasio, para mí, metabólicamente es una persona sedentaria", afirma el experto.
Según Valenzuela, es importante moverse durante todo el día "porque sabemos que una persona que pasa 23 horas al día sin tener actividad en su corazón, actividad física, movimiento, sin mover su cuerpo, es un cuerpo que sufre, unas mitocondrias que sufren".
Para evitar el sedentarismo, el fisioterapeuta recomienda hacer pequeños ejercicios cada cierto periodo de tiempo: "De hecho, hay estudios que nos hablan de los famosos snacks, pero de movimiento, no de comida".
La regularidad es importante, y cuánto más movimiento, más se beneficiará nuestra salud: "Si no podemos cada hora, cada dos horas, y si no, cuantas más veces al día puedas mucho mejor, nos levantásemos de la silla e hiciésemos actividad física intensa que acelere nuestro corazón, unos saltos, unas sentadillas, unos push-ups en el suelo (...) Eso reduciría la mortalidad por enfermedad cardiovascular un 30%".
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares
- Adiós a esta emblemática tienda de turrones de Portal de l'Àngel: casi 200 años de historia
- ¿Qué centros comerciales están abiertos hoy, Día de la Constitución, en Barcelona y Catalunya?