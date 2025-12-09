Álvaro Martínez, asesor financiero, analiza las diferencias entre vivir en España y en Suiza: "¿Y tú, dónde prefieres vivir?"

España y Suiza representan prácticamente dos realidades opuestas. Sus estilos de vida difieren notablemente y, aún más, si se comparan los salarios. En Suiza los sueldos son considerablemente más altos y la calidad de vida es superior, aunque también lo son el coste de vida y, especialmente, el de la vivienda. No obstante, las posibilidades de ahorrar siguen siendo mayores.

Por esta razón, muchos jóvenes españoles deciden trasladarse a Suiza con la intención de ahorrar en unos meses lo que difícilmente podrían reunir en años viviendo en la península ibérica.

Gracias a las redes sociales, muchos de ellos han compartido su experiencia. Una de las últimas personas en pronunciarse al respecto ha sido el asesor financiero Álvaro Martínez, quien analiza en X, antes conocido como Twitter, las diferencias entre vivir en España y en Suiza.

El asesor comenzó comparando el salario medio de España con el de Suiza: en la península ibérica el sueldo ronda los 1.500 euros, mientras que en el país suizo alcanza los 5.000 euros.

En cuanto al alquiler mensual de una vivienda de unos 60 metros cuadrados, en España oscila entre 900-1.100 euros, frente a los 1.900-2.300 euros de Suiza, una diferencia más que considerable.

Respecto a la compra mensual en el supermercado, el gasto medio para una sola persona en España se sitúa entre 180-250 euros, mientras que en Suiza asciende a 350-500 euros.

En sanidad, el gasto en España es de cero euros en el sistema público y en Suiza la media se encuentra entre 300-400 euros. Comer fuera cuesta en España entre 11-13 euros, según el asesor financiero. En Suiza, el precio se eleva a 22-25 euros.

En cuanto al transporte mensual, en España el gasto medio es de 45-60 euros, frente a los 80-110 euros en Suiza.

Tras compartir todos estos datos, el asesor financiero lanzó una pregunta a sus seguidores: "Viendo esto ¿Y tú, dónde prefieres vivir hoy en día?".